В России

30 минут назад

Банки не хотят раскрывать клиентам причины отказа в кредитах

91
#банк #кредит

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов.

Российские финансовые организации выступили против обязательств раскрывать их клиентам причину отказа в кредите и обратились с просьбой к депутатам не менять ныне действующий порядок выдачи кредитов.

Банки не хотят раскрывать людям мотивы отказов по заявкам, - следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так они отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК глава правового управления ассоциации Сергей Клименко. Начало рассмотрения инициативы намечено на этот февраль, - следует из карточки законопроекта.

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с любым человеком без каких-либо объяснений. Документ предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся клиентам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Часто граждане даже не понимают, что именно мешает им брать заёмы, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, - утверждается в пояснительной записке к законопроекту. В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков.

ЦБ РФ готовит отзыв на закон, но комментарии по нему преждевременны, - заявил представитель Банка России. Депутат Анатолий Аксаков добавил, что документ еще обсуждается.
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#банк #кредит

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