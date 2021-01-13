В России
30 минут назад
Банки не хотят раскрывать клиентам причины отказа в кредитах
Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов.
Российские финансовые организации выступили против обязательств раскрывать их клиентам причину отказа в кредите и обратились с просьбой к депутатам не менять ныне действующий порядок выдачи кредитов.
Банки не хотят раскрывать людям мотивы отказов по заявкам, - следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так они отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК глава правового управления ассоциации Сергей Клименко. Начало рассмотрения инициативы намечено на этот февраль, - следует из карточки законопроекта.
Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с любым человеком без каких-либо объяснений. Документ предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся клиентам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Часто граждане даже не понимают, что именно мешает им брать заёмы, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, - утверждается в пояснительной записке к законопроекту. В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков.
ЦБ РФ готовит отзыв на закон, но комментарии по нему преждевременны, - заявил представитель Банка России. Депутат Анатолий Аксаков добавил, что документ еще обсуждается.
Банки не хотят раскрывать людям мотивы отказов по заявкам, - следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так они отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК глава правового управления ассоциации Сергей Клименко. Начало рассмотрения инициативы намечено на этот февраль, - следует из карточки законопроекта.
Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с любым человеком без каких-либо объяснений. Документ предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся клиентам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Часто граждане даже не понимают, что именно мешает им брать заёмы, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, - утверждается в пояснительной записке к законопроекту. В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков.
ЦБ РФ готовит отзыв на закон, но комментарии по нему преждевременны, - заявил представитель Банка России. Депутат Анатолий Аксаков добавил, что документ еще обсуждается.