сегодня, 12:05
Мэрия опубликовала карту дворов, которые благоустроят в этом году
По программе «Инициативное бюджетирование» в 2021 году благоустроят 17 липецких дворов. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 23 миллионов рублей, 1,4 из них внесут сами жители – софинансирование в размере 6% от общей суммы благоустройства территории – обязательное условие участия в программе.
Для участия в программе «Инициативное бюджетирование» липчанам необходимо создать территориальное общественное самоуправление и заявить о желании изменить свой двор в управление округом. Заявки на участие рассматривала специальная комиссия, она же принимает решение о включении дворов в программу благоустройства.
- При решении о благоустройстве дворов особое внимание обращалось на желание самих жителей заниматься обновлением и готовность дизайн-проекта. Затем, исходя из возможностей бюджета и потребностей горожан, проживающих поблизости, специалисты помогали инициативным липчанам подобрать оптимальные варианты детских площадок, качелей и спортивных городков из множества каталогов, - пояснили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, в 2021 году около 130 дворовый территорий благоустроят по «Наказам избирателей». Напомним, раз в год депутат каждого из 36 избирательных округов областного центра получает миллион рублей из городского бюджета. Эти средства он может направить на благоустройство своего округа. При этом фронт работ народным избранникам обозначают сами горожане.
Гость
Дворецкий
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