Мэрия опубликовала карту дворов, которые благоустроят в этом году

По программе «Инициативное бюджетирование» в 2021 году благоустроят 17 липецких дворов. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 23 миллионов рублей, 1,4 из них внесут сами жители – софинансирование в размере 6% от общей суммы благоустройства территории – обязательное условие участия в программе.





Для участия в программе «Инициативное бюджетирование» липчанам необходимо создать территориальное общественное самоуправление и заявить о желании изменить свой двор в управление округом. Заявки на участие рассматривала специальная комиссия, она же принимает решение о включении дворов в программу благоустройства.



- При решении о благоустройстве дворов особое внимание обращалось на желание самих жителей заниматься обновлением и готовность дизайн-проекта. Затем, исходя из возможностей бюджета и потребностей горожан, проживающих поблизости, специалисты помогали инициативным липчанам подобрать оптимальные варианты детских площадок, качелей и спортивных городков из множества каталогов, - пояснили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.



Кроме того, в 2021 году около 130 дворовый территорий благоустроят по «Наказам избирателей». Напомним, раз в год депутат каждого из 36 избирательных округов областного центра получает миллион рублей из городского бюджета. Эти средства он может направить на благоустройство своего округа. При этом фронт работ народным избранникам обозначают сами горожане.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, масштабные изменения произойдут на улицах Центральной, Московской, Хренникова, Терешковой, Катукова, Папина, а также в Сселках и Дачном. Полный список дворов можно посмотреть на карте . Например, в поселке Дачный на улице Центральной в районе домов №№ 8 и 9 будет проведено зонирование территории по возрасту жителей. Здесь появятся сразу три зоны – площадка для самых маленьких с горками и песчаным покрытием, игровой комплекс для детей от 7 до 13 лет и зона со спортивными тренажерами для ребят от 14 лет и взрослых. В районе домов №№ 35 и 37 на улице Кривенкова обустроят развлекательно-интеллектуальный комплекс для малышей от 2 до 6 лет, где можно будет не только играть, но и учить буквы, цифры и цвета. Все оборудование будет выполнено из дерева. Также по этому адресу установят спортивный комплекс с канатными дорожками для детей постарше и малые архитектурные формы. Не менее интересной будет площадка на улице Катукова в районе дома № 20. Для малышей здесь сделают горки, песочницы и качалки, а также установят стол со стульчиками, где можно будет лепить или рисовать.Для участия в программе «Инициативное бюджетирование» липчанам необходимо создать территориальное общественное самоуправление и заявить о желании изменить свой двор в управление округом. Заявки на участие рассматривала специальная комиссия, она же принимает решение о включении дворов в программу благоустройства.- При решении о благоустройстве дворов особое внимание обращалось на желание самих жителей заниматься обновлением и готовность дизайн-проекта. Затем, исходя из возможностей бюджета и потребностей горожан, проживающих поблизости, специалисты помогали инициативным липчанам подобрать оптимальные варианты детских площадок, качелей и спортивных городков из множества каталогов, - пояснили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.Кроме того, в 2021 году около 130 дворовый территорий благоустроят по «Наказам избирателей». Напомним, раз в год депутат каждого из 36 избирательных округов областного центра получает миллион рублей из городского бюджета. Эти средства он может направить на благоустройство своего округа. При этом фронт работ народным избранникам обозначают сами горожане.