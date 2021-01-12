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В Госдуме предложили отказаться от обязательного ЕГЭ и сделать его добровольным

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#ЕГЭ

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ и предлагает Госдуме освободить от сдачи экзамена тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания, - передает РИА-Новости.

"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Фракция "Справедливая Россия настаивает на отказе от ЕГЭ и возвращении "к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы".

Многие преподаватели уже раскритиковали новые варианты Единого государственного экзамена для 2021-22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений, - утверждает Миронов. "Пока речь идет о проекте, но заданный вектор уже ясен: единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ", - заметил политик. Он считает, что без репетиторов "нормально сдать такой экзамен почти невозможно".

По его словам, ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей". "Для семей с небольшими доходами это реальная проблема, тем более в кризис. Дети из таких семей практически лишаются шансов получить бесплатное высшее образование, которое гарантировано государством. Эта ситуация крайне опасна и грозит в перспективе социальным взрывом", - заметил Миронов.
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#ЕГЭ

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