Общество

сегодня, 16:04

Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами городской иллюминации

6 752
#вандализм
1
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами городской иллюминации

В «Липецкгорсвете» подвели итоги новогодних каникул. В период с 1 по 10 января сотрудникам учреждения пришлось несколько раз ремонтировать праздничные инсталляции, которые повредили вандалы.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 4 января специалисты сообщили о том, что у одного из «полярных медведей» возле спорткомплекса «Звёздный» неизвестные повредили металлический каркас и гирлянды передней лапы. Восстановить фигуру удалось в течение дня. Буквально через день жертвой вандалов стал сказочный заяц, расположенный на площади перед Областным центром культуры и народного творчества. Неизвестные сломали зверю второе ухо (первое повредили ещё в декабре). Восстановить конструкцию специалисты смогут только после её демонтажа – необходимо провести сварочные работы.
 
- Мы провели предварительную оценку ущерба, причинённого вандалами. Точную сумму сможем назвать после разбора всей иллюминации, но уже сейчас понятно – это не менее 10 тысяч рублей, - отмечает исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
6 752
#вандализм
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГорВандалНадзор

6 минут назад
Не желают ли "специалисты" подсчитать ущерб, нанесенный вандалами, постоянно отключающими жителям города горячую и холодную воду, отопление и электричество? Или "это другое"? ;)
ответить

А сколько ущерба

23 минуты назад
от липецкой администрации? Некомпетентной и неграмотной? Никто не считал?
ответить

Эх

52 минуты назад
Не знаю... Ну если честно даже и не видел эту красоту или внимание не обращал... По мне лучше бы старались в другом...
ответить

Подсолнух

сегодня, 16:15
Патриот, домашние животные тоже гадят
ответить

Патриот

сегодня, 16:12
Негодяи!Ведь руководители стараются для вас,а вы гадите!Мерзавцы!
ответить

Думаю

сегодня, 16:12
Мильонов на пять,а то и больше.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке большое отключение холодной воды
#отключения
8
В Липецке большое отключение холодной воды

сегодня, 16:02

Общество
Жители Тракторного запустили видео-флешмоб в поддержку частного сектора за площадью Героев
#благоустройство #строительство
13
Жители Тракторного запустили видео-флешмоб в поддержку частного сектора за площадью Героев

сегодня, 14:54

Общество
В Липецкой области подорожали картофель, капуста и лук
#торговля #цены #УФАС
24
В Липецкой области подорожали картофель, капуста и лук

сегодня, 14:24

Общество
«Европейский» застраховали от перенаселения
#строительство #общественные обсуждения
8
«Европейский» застраховали от перенаселения

сегодня, 14:15

Общество
Дорожные ямы у площади Победы зальют литым асфальтом в конце этой недели
#ремонт дорог
10
Дорожные ямы у площади Победы зальют литым асфальтом в конце этой недели

сегодня, 13:55

Общество
Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях
#пробки
6
Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях

сегодня, 12:51

Общество