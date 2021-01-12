Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами городской иллюминации

В «Липецкгорсвете» подвели итоги новогодних каникул. В период с 1 по 10 января сотрудникам учреждения пришлось несколько раз ремонтировать праздничные инсталляции, которые повредили вандалы.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 4 января специалисты сообщили о том, что у одного из «полярных медведей» возле спорткомплекса «Звёздный» неизвестные повредили металлический каркас и гирлянды передней лапы. Восстановить фигуру удалось в течение дня. Буквально через день жертвой вандалов стал сказочный заяц, расположенный на площади перед Областным центром культуры и народного творчества. Неизвестные сломали зверю второе ухо (первое повредили ещё в декабре). Восстановить конструкцию специалисты смогут только после её демонтажа – необходимо провести сварочные работы.



- Мы провели предварительную оценку ущерба, причинённого вандалами. Точную сумму сможем назвать после разбора всей иллюминации, но уже сейчас понятно – это не менее 10 тысяч рублей, - отмечает исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

