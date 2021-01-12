сегодня, 16:04
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами городской иллюминации
В «Липецкгорсвете» подвели итоги новогодних каникул. В период с 1 по 10 января сотрудникам учреждения пришлось несколько раз ремонтировать праздничные инсталляции, которые повредили вандалы.
- Мы провели предварительную оценку ущерба, причинённого вандалами. Точную сумму сможем назвать после разбора всей иллюминации, но уже сейчас понятно – это не менее 10 тысяч рублей, - отмечает исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
ГорВандалНадзор
А сколько ущерба
Эх
Подсолнух
Патриот
Думаю