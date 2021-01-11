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38 минут назад
Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус
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Ученые из России и Узбекистана предлагают уничтожать коронавирус с помощью радиации.
Пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) сообщает, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус и его мутации, не навредив человеку.
Российские и узбекистанские ученые проводят совместные исследования, в ходе которых они обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2.
Профессор УрФУ Анатолий Зацепин пояснил, что суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. "Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", - процитировала профессора пресс-служба.
В данный момент российские ученые из УрФУ и специалисты из Академии наук Республики Узбекистан разрабатывает соответствующую методику лечения. По мнению экспертов, радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его новые мутации. В связи с этим исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений, - передает РИА-Новости.
Российские и узбекистанские ученые проводят совместные исследования, в ходе которых они обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2.
Профессор УрФУ Анатолий Зацепин пояснил, что суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. "Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", - процитировала профессора пресс-служба.
В данный момент российские ученые из УрФУ и специалисты из Академии наук Республики Узбекистан разрабатывает соответствующую методику лечения. По мнению экспертов, радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его новые мутации. В связи с этим исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений, - передает РИА-Новости.
94