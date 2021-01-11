Общество

26 минут назад

Все школы Липецка заработали в обычном режиме

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#коронавирус
Все школы Липецка заработали в обычном режиме

К концу дня в департаменте образования мэрии подсчитают количество больных ОРВИ, гриппом и коронавирусом детей и педагогов.

Как сообщили GORОD48 в департаменте образования администрации Липецка, после новогодних каникул все школы города заработали в обычном режиме. Получается, что за длинные выходные школьники и учителя с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавируса не обращались к врачам за помощью?

- К концу дня мы подсчитаем количество больных ОРВИ, гриппом и коронавирусом детей и педагогов, и тогда будет ясна общая картина, - так ответили на этот вопрос в профильном ведомстве.

- В нашем лицее учатся 1248 детей. По состоянию на утро сегодняшнего дня в каждом классе, в среднем, по два-три больных ученика. Плюс два заболевших на каникулах учителя. Так что ситуация не проблематичная. Проблемы у нас были осенью прошлого года, когда педагоги массово болели коронавирусом. В конце года мы сдали анализы на антитела и выяснили, что у 40 процентов учителей нашего лицея уже сформирован иммунитет к этой инфекции, - сообщила GOROD48 директор лицея №3, депутат Липецкого горсовета Светлана Тюнина.

Напомним, что решение о переводе отдельных классов или всей школы на обучение с применением дистанционных образовательных технологий из-за заболеваемости инфекционными болезнями 15% и более учащихся или учителей администрации школ принимают самостоятельно в соответствии с требованиями п.1.8 Постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 03.09.2020 № 1546 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения гриппа и других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Липчанка

1 минуту назад
Очень жаль...нужно было бы выждать хотя бы неделю, чтобы прояснилась "картина" в семьях для тех, кто недавно заразился...хотя...о чем это я? Тем, кто идёт через поликлинику ставят ОРВИ- взрослые дома лечатся, а дети посещают школу и д/с...Москва- молодцы, дали время на "раскачку" и выявления симптомов и фазы заражения у тех детей (родителей), кто вернулся из поездок.
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