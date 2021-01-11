Общество

43 минуты назад

Липецкая область получит на дороги 1,78 млрд рублей

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#дороги #строительство
Липецкая область получит на дороги 1,78 млрд рублей

Распланировано финансирование регионов на ближайшие три года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении федерального финансирования на ремонт и строительство дорог в регионах страны. В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено на решение этих задач.

Липецкая область в рамках распоряжения по разным каналам трансфертов получит 1,78 млрд рублей. Регион получил поддержку федерального центра практически по всем категориям распределения бюджетных трансфертов, исключение: дотация как региону обеспечения транспортной связи меду центрами экономического роста.

- Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД, - отмечают в кабинете министров.
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#дороги #строительство

Комментарии (2)

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Смотрящий

25 минут назад
Контролеры в доле ... Спасибо что проинформировали!
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Мизантроп

32 минуты назад
Это что на переделку пр.Победы и Баумана.
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