Общество

43 минуты назад

В Ельце застрелили Малышку

7 764
#зоозащита #догхантер
В Ельце застрелили Малышку

У приюта для животных кто-то убил собаку.

На территории приюта для безнадзорных животных в Ельце убили выкармливающую трех щенков собаку. Вот как об этом написали очевидцы преступления в сообществе «Страна собак» «Вконтакте»:

- Ее звали Малышка. Небольшая очень добрая собачка, игривая, когда радовалась, танцевала по кругу. Она и выбежала из вольера раньше времени, чтобы поздороваться, лизнуть Андрея и Жору, пока я ставила еду в их вольер с малышами. У нее остались три щеночка , которых она грела своим телом. Сегодня они будут спать без мамы.

Когда мы приехали в приют, то сразу, как обычно, начали раздавать кашу по вольерам. Начинаем всегда с кормящих матерей и щенков, и так по каждому вольеру индивидуально. Первый вольер Малышки. Я открыла дверь и она проскользнула между ног и вприпрыжку к ребятам - здороваться. Думаю, ладно, пусть подбегает.. Потом я услышала выстрел. Как рассказал Андрей, он увидел мужчину, выглядывающего из-за кустов, но значения этому не придал. Потом чужого увидела и Малышка и с лаем побежала к дороге (до дороги метров 100-150). Георгий быстро пошел к дороге и услышал выстрел, увидел мужчину, бегом садящегося в машину. На выстрел прибежали мы. Сразу позвонили по телефону «112», сели в машину, поехали искать голубую «Ниву». Но бесполезно. По следам на свежевыпавшем снегу было видно, что мужчина специально там стоял. И ружье с ним было неслучайно.

7ba49e5f-e526-487d-9682-1558c1b6c515.jpg

в адрес хозяев приюта поступают угрозы 

Представьте, поле - ни души, на дороге нет машин. И это чудовище с ружьём! Он приехал убить! Если его испугала собака, он стрельнул бы в воздух. Но нет! Он стоял, выжидал собаку. Теперь я поняла, что за выстрелы слышу иногда. Как растает снег, посмотрю, возможно там много убитых собак. Дорогая Малышка, беги по радуге!»

На ситуацию отреагировал известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.

- В Ельце в районе приюта для бездомных животных неизвестный из охотничьего ружья расстрелял собаку. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» определяет ответственность за такое преступление. Вынужден направить депутатский запрос на имя начальника УМВД по Липецкой области с требованием взять на контроль расследование этого чудовищного случая, - прокомментировал GOROD48 это ЧП парламентарий.




7 764
#зоозащита #догхантер

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

По закону

1 минуту назад
Теперь надо найти и осудить с реальным сроком.
ответить

Алкан с ЛТЗ

9 минут назад
Совсем молоденькая собачка! Даже мариновать не надо , сразу на мангал!
ответить

Уже

9 минут назад
я в шоке, В фасонолитейный цех НЛМК поступил посмертный слепок в полный рост.Вам в бронзе или как.
ответить

Липчанин

13 минут назад
Добрая,ласковая но увидела чужого и бросилась с лаем .Если бы я был на месте того мужчины и не дай Бог ваша псина напугала моих внуков,они же не знают что она бросилась с лаем потому чтг она такая добрая,я бы поступил так же.Тут уже писали что в Липецке нельзя в парке погулять из за собак.Если Ваши собаки гуляют то одевайте намордики,у них не написено на лбу что они такие миленькие
ответить

я в шоке

17 минут назад
Хорошо бы Малышке памятник поставить.
ответить

Skrip

17 минут назад
Некролог на смерть Нобелевского лауреата .Все оформлено со знанием дела.Просто душещипательная история.А мяско в кашку добавляете?Мудрые люди быстро нашли свою нишу.Получая гранты можно бесбедно жить.
ответить

!!!

20 минут назад
Конченые люди !!!Я не зоозащитник ,но убить собаку это придел
ответить

Еще в рубрике

На сохранение липецких лесов потратят 261,9 миллиона рублей
#лес
15
На сохранение липецких лесов потратят 261,9 миллиона рублей

вчера, 20:04

Общество
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 5 января
#Новый год #праздники
1
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 5 января

вчера, 20:00

Общество
У липецких животных тоже Новый год
#Новый год #животные
3
У липецких животных тоже Новый год

вчера, 15:55

Общество
В липецком парке хозяйничает стая собак
#собаки #животные
165
В липецком парке хозяйничает стая собак

вчера, 14:54

Общество
В липецкой пекарне работали без масок
#торговля #масочный режим
26
В липецкой пекарне работали без масок

вчера, 14:33

Общество
Жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды
#авария #ЖКХ
24
Жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды

вчера, 11:08

Общество