Общество
43 минуты назад
В Ельце застрелили Малышку
7 764
У приюта для животных кто-то убил собаку.
На территории приюта для безнадзорных животных в Ельце убили выкармливающую трех щенков собаку. Вот как об этом написали очевидцы преступления в сообществе «Страна собак» «Вконтакте»:
- Ее звали Малышка. Небольшая очень добрая собачка, игривая, когда радовалась, танцевала по кругу. Она и выбежала из вольера раньше времени, чтобы поздороваться, лизнуть Андрея и Жору, пока я ставила еду в их вольер с малышами. У нее остались три щеночка , которых она грела своим телом. Сегодня они будут спать без мамы.
Когда мы приехали в приют, то сразу, как обычно, начали раздавать кашу по вольерам. Начинаем всегда с кормящих матерей и щенков, и так по каждому вольеру индивидуально. Первый вольер Малышки. Я открыла дверь и она проскользнула между ног и вприпрыжку к ребятам - здороваться. Думаю, ладно, пусть подбегает.. Потом я услышала выстрел. Как рассказал Андрей, он увидел мужчину, выглядывающего из-за кустов, но значения этому не придал. Потом чужого увидела и Малышка и с лаем побежала к дороге (до дороги метров 100-150). Георгий быстро пошел к дороге и услышал выстрел, увидел мужчину, бегом садящегося в машину. На выстрел прибежали мы. Сразу позвонили по телефону «112», сели в машину, поехали искать голубую «Ниву». Но бесполезно. По следам на свежевыпавшем снегу было видно, что мужчина специально там стоял. И ружье с ним было неслучайно.
в адрес хозяев приюта поступают угрозы
Представьте, поле - ни души, на дороге нет машин. И это чудовище с ружьём! Он приехал убить! Если его испугала собака, он стрельнул бы в воздух. Но нет! Он стоял, выжидал собаку. Теперь я поняла, что за выстрелы слышу иногда. Как растает снег, посмотрю, возможно там много убитых собак. Дорогая Малышка, беги по радуге!»
На ситуацию отреагировал известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.
- В Ельце в районе приюта для бездомных животных неизвестный из охотничьего ружья расстрелял собаку. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» определяет ответственность за такое преступление. Вынужден направить депутатский запрос на имя начальника УМВД по Липецкой области с требованием взять на контроль расследование этого чудовищного случая, - прокомментировал GOROD48 это ЧП парламентарий.
- Ее звали Малышка. Небольшая очень добрая собачка, игривая, когда радовалась, танцевала по кругу. Она и выбежала из вольера раньше времени, чтобы поздороваться, лизнуть Андрея и Жору, пока я ставила еду в их вольер с малышами. У нее остались три щеночка , которых она грела своим телом. Сегодня они будут спать без мамы.
Когда мы приехали в приют, то сразу, как обычно, начали раздавать кашу по вольерам. Начинаем всегда с кормящих матерей и щенков, и так по каждому вольеру индивидуально. Первый вольер Малышки. Я открыла дверь и она проскользнула между ног и вприпрыжку к ребятам - здороваться. Думаю, ладно, пусть подбегает.. Потом я услышала выстрел. Как рассказал Андрей, он увидел мужчину, выглядывающего из-за кустов, но значения этому не придал. Потом чужого увидела и Малышка и с лаем побежала к дороге (до дороги метров 100-150). Георгий быстро пошел к дороге и услышал выстрел, увидел мужчину, бегом садящегося в машину. На выстрел прибежали мы. Сразу позвонили по телефону «112», сели в машину, поехали искать голубую «Ниву». Но бесполезно. По следам на свежевыпавшем снегу было видно, что мужчина специально там стоял. И ружье с ним было неслучайно.
в адрес хозяев приюта поступают угрозы
Представьте, поле - ни души, на дороге нет машин. И это чудовище с ружьём! Он приехал убить! Если его испугала собака, он стрельнул бы в воздух. Но нет! Он стоял, выжидал собаку. Теперь я поняла, что за выстрелы слышу иногда. Как растает снег, посмотрю, возможно там много убитых собак. Дорогая Малышка, беги по радуге!»
На ситуацию отреагировал известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.
- В Ельце в районе приюта для бездомных животных неизвестный из охотничьего ружья расстрелял собаку. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» определяет ответственность за такое преступление. Вынужден направить депутатский запрос на имя начальника УМВД по Липецкой области с требованием взять на контроль расследование этого чудовищного случая, - прокомментировал GOROD48 это ЧП парламентарий.
7 764
По закону
Алкан с ЛТЗ
Уже
Липчанин
я в шоке
Skrip
!!!