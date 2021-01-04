Здоровье

сегодня, 11:19

В липецкой поликлинике выстроилась огромная очередь

23 4719
#коронавирус
5

Пациенты жалуются.

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На приём к врачу в липецкой поликлинике №2 на улице Петра Смородина сегодня утром выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Как сообщил GOROD48 один из пациентов - автор этого видео, сам он пришёл в 9 утра в поликлинику, чтобы продлить ранее открытый больничный лист. Но оказалось, попасть и в регистратуру, и к врачу достаточно проблематично.

- По моим оценкам, сейчас к единственному работающему на приёме в поликлинике дежурному терапевту стоит в очереди около 70 человек - разумеется, ни о какой социальной дистанции здесь речи не идёт, - отметил Михаил Н. - Вызвать врача на дом многим не удалось, потому что просто невозможно дозвониться! Поэтому сейчас в очереди стоят и те, кто уже на больничном, и вновь заболевшие пациенты, и те, кто выздоровел и пришёл закрыть больничный лист.

Напомним, по сообщению Управления здравоохранения Липецкой области  4, 6, 8 и 9 января 2021 года государственные медицинские организации работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, 5 и 10 января 2021 года - по графику выходного дня; 7 января 2021 года - по графику праздничного дня.

Прием вызовов неотложной помощи до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов. В детских поликлиниках вызовы по оказанию неотложной помощи принимаются до 14:00 часов.


23 4719
#коронавирус
5

Комментарии (23)

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Мастер.

2 минуты назад
Оптимизация во всей красе!
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Позор!

2 минуты назад
Какую глупость, Вы о чём? При чём оптимизация, если руководство поликлиники не в состоянии прогнозировать приём и обеспечить работу? Не хватает терапевтов? Пусть заместители главного врача сядут на приём, их штук 10 обычно, если не больше! Зам по лечебной работе, зам по экспертизе, зам по орг - метод - это же врачи! Теоретически.
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Блатные

5 минут назад
911, и не должны знать,что это такое
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Какую глупость

10 минут назад
Позор ,пишите ,или не слышали про оптимизацию ?
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911

10 минут назад
Обращайтесь в облздрав. Там должен быть дежурный администратор. Пусть немного поработает для разнообразия. А то и не знает, что это такое.
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Липецк

11 минут назад
К сожалению в Липецке медицины нет.... Вернее есть, но не для всех и не с серьёзными заболеваниями....
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Так,

12 минут назад
Валентина, маска то,здесь,не причём.Шо в ней,що без неё,болеть придется.
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Позор!

15 минут назад
Неужели нельзя нормально организовать работу??? Ведь не скорая помощь! Обычные терапевты!
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Оптимизировали

16 минут назад
все и всех !
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Валентина

19 минут назад
Вот где все масочники,, я тоже так рассуждала два месяца назад, пока не свалилась и не отболела в тяжёлой форме, да ещё и мужа заразили. Не бравируйте, берегите себя.
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