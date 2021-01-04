В липецкой поликлинике выстроилась огромная очередь

Пациенты жалуются.

На приём к врачу в липецкой поликлинике №2 на улице Петра Смородина сегодня утром выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Как сообщил GOROD48 один из пациентов - автор этого видео, сам он пришёл в 9 утра в поликлинику, чтобы продлить ранее открытый больничный лист. Но оказалось, попасть и в регистратуру, и к врачу достаточно проблематично.- По моим оценкам, сейчас к единственному работающему на приёме в поликлинике дежурному терапевту стоит в очереди около 70 человек - разумеется, ни о какой социальной дистанции здесь речи не идёт, - отметил Михаил Н. - Вызвать врача на дом многим не удалось, потому что просто невозможно дозвониться! Поэтому сейчас в очереди стоят и те, кто уже на больничном, и вновь заболевшие пациенты, и те, кто выздоровел и пришёл закрыть больничный лист.Напомним, по сообщению Управления здравоохранения Липецкой области 4, 6, 8 и 9 января 2021 года государственные медицинские организации работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, 5 и 10 января 2021 года - по графику выходного дня; 7 января 2021 года - по графику праздничного дня.

Прием вызовов неотложной помощи до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов. В детских поликлиниках вызовы по оказанию неотложной помощи принимаются до 14:00 часов.