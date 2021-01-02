Коронавирус

сегодня, 11:35

За сутки в Липецкой области подтверждены 165 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 165 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 163 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 165 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 357 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 12 401 человек, умерли — 260 человек.

За минувшие сутки в России подтвержден 26 301 случай коронавирусной инфекции, 447 человек умерли, 18 897 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции, 2 599 035 человек выздоровели, 58 002 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Ждем

6 минут назад
Последствий народных гуляний на Новый год через 2 недели.Нашему народу хоть кол на голове теши,все равно попрется на улицы в сборищах заражаться.А потом будут писать,как же тяжело они перенесли коронавирус или кто-то не перенес.Сидите дома,чего тупить-то?
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