Коронавирус
сегодня, 11:35
За сутки в Липецкой области подтверждены 165 случаев коронавирусной инфекции, два человека от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 163 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 165 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 357 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 12 401 человек, умерли — 260 человек.
За минувшие сутки в России подтвержден 26 301 случай коронавирусной инфекции, 447 человек умерли, 18 897 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции, 2 599 035 человек выздоровели, 58 002 человека от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 16 357 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 12 401 человек, умерли — 260 человек.
За минувшие сутки в России подтвержден 26 301 случай коронавирусной инфекции, 447 человек умерли, 18 897 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции, 2 599 035 человек выздоровели, 58 002 человека от COVID-19 умерли.
1 955
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