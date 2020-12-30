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18-летний студент вытащил провалившегося под лед школьника
Инцидент произошел в Ростовской области
В Ростовской области студент спас школьника, провалившегося под лед во время прогулки по пруду со своими друзьями.
Инцидент произошёл на пруду Азовского комбината детского питания в посёлке Кулешовка 29 декабря. Около 16:00 трое подростков гуляли по едва окрепшему льду. В какой-то момент лёд треснул, и один из мальчиков провалился по лёд. Двое его друзей побежали за помощью.
Очевидцем произошедшего стал студент Южного федерального университета Артём Агиенко. Парень тут же бросился на помощь, нырнул в воду и достал 12-летнего мальчика на поверхность, сообщает Вести.ру. К этому моменту приехали спасатели, которых вызвали очевидцы.
Спасатели помогли обоим выбраться на берег, согрели окоченевшего мальчика и доставили его в больницу. С родителями и ребятами проведут профилактическую беседу.
Инцидент произошёл на пруду Азовского комбината детского питания в посёлке Кулешовка 29 декабря. Около 16:00 трое подростков гуляли по едва окрепшему льду. В какой-то момент лёд треснул, и один из мальчиков провалился по лёд. Двое его друзей побежали за помощью.
Очевидцем произошедшего стал студент Южного федерального университета Артём Агиенко. Парень тут же бросился на помощь, нырнул в воду и достал 12-летнего мальчика на поверхность, сообщает Вести.ру. К этому моменту приехали спасатели, которых вызвали очевидцы.
Спасатели помогли обоим выбраться на берег, согрели окоченевшего мальчика и доставили его в больницу. С родителями и ребятами проведут профилактическую беседу.