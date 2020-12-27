13-летний липецкий боец нокаутировал троих соперников, Уваркина добилась триумфа

Наши рукопашники завоевали 14 (!) путевок в финал первенства России.

6 «золотых», 2 «серебряные», 6 «бронзовых» медалей, а также 14 путёвок в финал чемпионата России – такой итог выступления липецких мастеров рукопашного боя в Кубке Черноземья в Орле.Возможность пройти отбор в финальный турнир первенства страны привлекла в Орёл невероятное количество участников – 600 спортсменов из 18 регионов страны.В самой старшей из представленных возрастных категорий – 18-21 год уверенную победу одержала Валерия Литвинцева в весовой категории до 60 кг. Соперницы из Орловской и Иркутской областей ничего не смогли противопоставить миниатюрной липчанке.В группе 16-17 лет два победных боя в весовой категории до 80 кг провёл Александр Соколов с соперниками из Орловской и тульской областей. Его «золотая» медаль была вполне предсказуемой, ведь Александр – действующий победитель первенств России и мира.Некоторые наши спортсмены удивили даже специалистов. Так, Татьяне Уваркиной из спортивного общества «Динамо» исполнилось всего 13 лет, но она рискнула бросить вызов более старшим соперницам в категории 14-15 лет и выиграла два боя у спортсменок из Тулы, заняв первое место!Еще одна «звёздочка» зажглась в чаплыгинском филиале Школы Игоря Воротынцева. Антон Мазаев (14-15 лет, до 75 кг) выиграл все три своих боя у противников из Нижегородской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.Даже в самой младшей возрастной группе 12-13 лет у липчан нашлись свои чемпионы. Дарья Шафоростова (до 55 кг) выиграла у представительниц Курской, Калининградской областей и ХМАО.Несмотря на юный возраст, 13-летний Константин Лазарь из липецкого клуба «Чемпион» выиграл три боя у соперников из Курской, Орловской и Ленинградской областей, причём всё – нокаутом!Вторые места заняли Виктор Баурин (12-13 лет, до 65 кг), Андрей Чаукин (12-13 лет, свыше 75 кг); третьими стали Дмитрий Ерохин (12-13 лет, до 30 кг), Юлия Степанова (12-13 лет, до 50 кг), Софья Алехина (12-13 лет, до 46 кг), Алексей Семенихин (14-15 лет, до 75 кг), Алина Ларина (14-15 лет, до 60 кг), Александра Наседкина (16-17 лет, до 60 кг).Добавим что все спортсмены, которым теперь предстоит отстаивать честь Липецкой области в чемпионате России, занимаются в Школе Игоря Воротынцева, а тренируют их Валерий Коростинский, Андрей Шишкин, Владимир и Максим Сафоновы, Павел Набатников, Павел Кузнецов, Сергей Калгин, Денис Денисов.