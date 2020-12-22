За последние сутки от COVID-19 вылечились 128 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрирован 14 571 случай новой коронавирусной инфекции , 11 043 человека выздоровели, 211 умерли, 3 317 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 213 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 104 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 164 случая инфицирования коронавирусом. Почти половина их них в Липецке — 88 человек, На втором месте Елецкий район — 13 заболевших, на третьем Добровский район — 10. В Ельце — 9, в Грязинском и Задонском районах — по 8 заболевших, в Добринском и Тербунском районах — по 7, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Долгоруковском и Чаплыгинском районах — по 2, в Лебедянском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.