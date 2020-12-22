Коронавирус

25 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 164 случая коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 164 случая коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксировны 163 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 164 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 семь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 14 571 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 11 043 человека, умерли — 211 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 28 776 случаев коронавирусной инфекции, 561 человек умер, 24 158 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 906 503 случая коронавирусной инфекции, 2 319 520 человек выздоровели, 51 912 человек от COVID-19 умерли.
583
#коронавирус

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