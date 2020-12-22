В табачной лавке торговали контрафактными сигаретами

Обман потребителей вскрыла полиция.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск городской полиции в адрес 30-летнего местного предпринимателя. Полицейские выяснили, что бизнесмен торгует в своей табачной лавке поддельными сигаретами известного бренда.



Как указано в материалах суда, обман потребителей был выявлен почти год назад в ходе осмотра помещения табачной лавки в Левобережном районе. Полицейский заметил, что в лавке продают сигареты «Winston». Этот товар вызвал подозрения у полицейского из-за признаков контрафакта. Владелец бизнеса настаивал на том, что он купил партию сигарет у контрагента правообладателя товарного знака «Winston» - ООО «Дж.Т.И.Россия». Эту информацию решили проверить, слова бизнесмена не подтвердились. На него составили протокол ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.



Суд наказал предпринимателя за торговлю контрафактом предупреждением и изъял подозрительный товар. Сомнительные сигареты уничтожат.