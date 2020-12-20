Происшествия

сегодня, 15:37

Под Липецком горел дом

1 826
#пожар
Под Липецком горел дом

Пожар произошел около 11.30.

Жилой дом загорелся в селе Ямань Грязинского района, на улице Казанской. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Липецкой области, пожарные вынесли из горящего дома баллон с газом. Погибших и пострадавших нет.

Огнем была уничтожено внутренняя отделка всего дома. Причины пожара устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС по Липецкой области.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
1 826
#пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

30 минут назад
Как бедно живут русские!!! При наших огромных природных ресурсах запросто можно было создать государство, где бОльшая часть населения жила бы комфортно, но.... захватившим власть Бог разума не дал. Обидно!!
ответить

Еще в рубрике

Водителя, приехавшего в Липецк без прав, будут судить по уголовной статье
#полиция
13
Водителя, приехавшего в Липецк без прав, будут судить по уголовной статье

сегодня, 10:48

Происшествия
Работая по делу об изнасиловании, полицейские обнаружили наркотики
#наркотики #изнасилование
9
Работая по делу об изнасиловании, полицейские обнаружили наркотики

сегодня, 09:18

Происшествия
Ночное ДТП с пострадавшими записала камера видеонаблюдения
#ДТП
16
Ночное ДТП с пострадавшими записала камера видеонаблюдения

сегодня, 08:44

Происшествия
В центре Липецка серьезное ДТП
#ДТП
14
В центре Липецка серьезное ДТП

вчера, 23:10

Происшествия
В Хлевенском районе в лобовом столкновении погибла девушка-водитель
#ДТП
101
В Хлевенском районе в лобовом столкновении погибла девушка-водитель

вчера, 18:56

Происшествия
В Липецке сгорел «Mercedes»
#пожар #МЧС
15
В Липецке сгорел «Mercedes»

вчера, 11:14

Происшествия