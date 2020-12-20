Под Липецком горел дом

Пожар произошел около 11.30.

Жилой дом загорелся в селе Ямань Грязинского района, на улице Казанской. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Липецкой области, пожарные вынесли из горящего дома баллон с газом. Погибших и пострадавших нет.



Огнем была уничтожено внутренняя отделка всего дома. Причины пожара устанавливаются.



Фото: пресс-служба МЧС по Липецкой области.