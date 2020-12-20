21 минуту назад
Липецкому мини-футболу отомстили бывшие
Ведя — 3:1, наша команда не смогла удержать победу: все голы в ее ворота организовали Роман Адамов и Вадим Цай, которыми пренебрегли в Липецке.
Ключевую роль сыграли спартаковцы Вадим Цай и Роман Адамов, еще в прошлом сезоне игравшие за Липецк, но отвергнутые в клубе. В прошлом сезоне их переход в Липецк стал чуть ли чуть ли не г лавной сенсацией Высшей лиги. Знаменитости показывали достойную игру, фото Адамова даже разместили на социальном баннере в центре города, который висит до сих пор.
Мотивация гостей вчера была запредельной, даже несмотря на то, что в мини-футболе московский «Спартак» давно не относится к грандам. Прошлый сезон «красно-белые» вообще пропустили из-за отсутствия финансов, а к матчу в Липецке подошли с позиций середняка турнирной таблицы.
На 10-й минуте капитан команды Цай подал угловой и необъяснимым образом оставленный без присмотра в радиусе 3-х метров (!) Михаил Малеев сумел поразить ворота липчан головой, что в мини-футболе случается не часто.
Поздно спохватился в этом эпизоде липчанин Павел Назаров, который начал пятиться к игроку соперника, когда уже что-либо было поздно исправить. Но в дальнейшем Павел сумел реабилитироваться, лучшим у хозяев в атаке стал именно он, а не лучший бомбардир (12 голов) африканец Янник, на этот раз так и оставшийся на голодном пайке.
На 15-й минуте Назаров блеснул дриблингом и выдал пас-конфетку на Дениса Гуляйкина, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота — 1:1.
Обе команды довольно быстро израсходовали лимит в 5 фолов и уже на 21-й минуте Никита Рычков с 10-метрового вывел липчан вперёд — 2:1. А спустя всего минуту вновь блеснул Назаров. Голевую атаку начал наш вратарь Никита Евтушенко, рукой через всю площадку выбросивший мяч на голову Павлу, который опередил неудачно вышедшего на перехват голкипера соперника и головой скинул мяч Максиму Истомину — вновь на пустые ворота, счёт стал — 3:1.
А вот «Спартак» своим шансом не воспользовался. За минуту до перерыва Иван Кондратенков с 10-метрового перемудрил и пробил мимо.
Первый тайм завершился для липчан счастливо, но затем ситуация поменялась — Адамов с Цаем включились на полную. Кружевные атаки спартаковцев заставляли липчан жаться к своим воротам. И на 32-й минуте Цай добился успеха: Вадим сам ввёл мяч из аута, отыгрался (получил возвратный пас, прим.) с партнёром и неотразимо пробил верхом — 3:2.
Ближе к концу матча «Спартак» предсказуемо перешёл на игру с вратарём-гонялой, функции которого, как и в своё время в липецкой команде, исполнял Вадим Цай. Гости давили, часики тикали, а счёт не менялся. Липчане несколько раз били по пустым воротам гостей со своей половины, но безрезультатно. А «Спартак» продолжал гнуть свою линию. И добился успеха всего за 1 минуту и 57 секунд до финального свистка: отличился Роман Адамов — 3:3!. Мы посчитали: результативному удару предшествовали 17 (!) точных передач подряд у спартаковцев.
За оставшиеся без малого пару минут произошло много событий и мяч даже попал в штангу после удара в борьбе с Адамовым липчанина Агиделя Мадиярова.
И всё же «Спартак» был ближе, чтобы вырвать победу. Цай выдал изощреннейший пас пяткой Адамову, но удар того в свою очередь заблокировал Мадияров. А в другом эпизоде после розыгрыша углового липчан спасла лишь реакция вратаря.
Упустив победу, команда Липецка опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Липчан опережают «Газпром-Бурение» (Московская область), столичный КПРФ-2 и «Спатрак-Донецк» (Ростовская область). До Нового Года 26 декабря липчанам предстоит сыграть в гостях у другого середняка «Волги-Саратов».
Липецкая область — «Спартак» (Москва) — 3:3 (3:1)
Голы: Малеев, 10 (1:0). Гуляйкин, 15 (1:1). Рычков, 21 (2:1 — с 10 м). Истомин, 22 (3:1). Цай, 32 (3:2). Адамов, 49 (3:3).
Нереализованный 10-м: Кондратенков («Спартак») — вратарь.
Фолы: 11 — 7 (6:6).
Предупреждены: Паламарчук, 39 — Беклемищев, 6. Шевчук, 7.
Судьи: А. Милькин (Дубна), В. Кадиков (Калуга), А. Рязанов (Елец).
19 декабря. Липецкий р-н. СК «Атлант». Без зрителей.
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