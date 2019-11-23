Где бы был липецким мини-футбол, если бы не Адамов и Цай?

Сегодня в Уфе наша команда дала фору очередному сопернику - 1:3, но спаслась благодаря иногородним "легионерам".

Липецкий мини-футбольный сегодня утром одержал волевую победу в Уфе над «Алгой» - 4:3.

Большую часть матча липчане проигрывали, в том числе – 0:2, 1:3, но сумели в конце обеспечить благоприятный результат, забив решающий гол за несколько секунд до финальной сирены. Героями матча стали лучший бомбардир команды Роман Адамов и Вадим Цай – все липецкие голы были забиты с их непосредственным участием.

Любопытно, что перед началом сезона приглашение Цая и Адамова вызывало чуть ли не зубовный скрежет у высшего руководства клуба – из-за их высоких зарплат. Но опытные парни, поигравшие в столичном «Спартаке», клубах суперлиги (Цай провел несколько матчей даже за сборную России) обязательно идти быть особой строкой в зарплатой ведомости клуба. И где бы сейчас был липецкий мини-футбол, если бы не эти двое, забившие половину голов команды?

Начало получилось традиционным для нашей команды: соперники быстро ушли в отрыв в счете, и липчане сразу оказались в роли догоняющих. Первый гол «Алга» забила на 11-й минуте, проведя длинную комбинацию, в которой приняли участие все игроки на площадке, включая вратаря. В итоге Айдар Хасанов вывел своего партнера Виталия Зусько на рандеву с вратарем Александром Исаковым – последовал бильярдный по точности удар в нижний угол, и счет стал 1:0.

Спустя еще минуту хозяева удвоили свое преимущество. Потеря мяча липчанами в центре поля обернулась быстрой ответной атакой «Алги», и Фидан Незамутдинов на удивление легко обыграл Цая (у которого этот эпизод стал, пожалуй, единственным серьезным минусом в игре) и закатил второй мяч – 2:0.

Кому было начинать погоню у липчан, как не Адамову, пропустившему прошлый матч в гостях у якутской «Зари» (4:4) из-за дисквалификации? На 20-й минуте Роман отыграл один гол. Правда, всего черед 2 минуты Искандер Ахмадеев восстановил разницу в счете – 3:1.

Вновь «сильным звеном» у Липецка стала игра во втором тайме, который липчане выиграли с нужным им счетом – 3:0. Сначала Цай на 34-й минуте добился успеха, а на 37-й вновь «расчехлил свою пушку» Роман Адамов. Сергей Кондратьев ввел мяч из-за боковой, и лучший снайпер липчан что есть силы «пальнул» в дальний угол – 3:3! Это был уже 11-й гол Романа в чемпионате.

Играть оставалось 13 минут, и за это время опасные моменты успели возникнуть у обоих ворот. На предпоследней минуте при равном счете отличный момент упустил лучший игрок липецкого клуба прошлого сезона, летом перешедший в «Алгу» Игорь Зайков (сложно сказать, почему руководство не стало его удерживать в Липецке, ведь сам футболист заявлял, что хотел бы остаться в команде). Зайков бил в упор, но чудеса реакции продемонстрировал Исаков, который вообще провел сегодня выдающийся матч.

Но у Липецка на площадке были Адамов и Цай. За 13 секунд (!) до финального свистка Вадим Цай отобрал мяч у соперника и разыграл со своим лучшим другом в команде Адамовым головокружительную комбинацию, в результате которой Роман красивым росчерком вывел капитана команды Максима Истомина на совершенно пустые ворота. Тому ничего не оставалось делать, кроме как закатить победный мяч за линию – 4:3!

К слову, сегодняшний праздник мини-футбола по календарю должен был состояться в Липецке, но руководство клуба решило поменяться с «Алгой» и перенесло первый матч в Уфу. Как утверждают в кулуарах, это связано с тем, что у клуба возникли проблемы с освоением выделенных ему бюджетных миллионов – денег так много, что лучше потратить их на дальнюю поездку. Вот только не забудут ли липецкие болельщики дорогу в СК «Атлант» за месяц отсутствия команды в родных пенатах?



В заключение несколько перлов от комментатора сегодняшнего матча:

«Тень от бороды показалась кровью»

«Правая нога у него не такая коронная, как левая»

(Про танцевальную группу поддержки) «Девчонки улыбаются, ведь гонорары им тоже нужны. После матча сядут в машины к своим парням, возможно, уже с грустными лицами».

Следующий матч липчане вновь проведут на выезде (4-й раз кряду!) – 30 ноября в гостях у нижегородского «Оргхима».



Фото vk.com/mfc_lks

