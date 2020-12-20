Происшествия

59 минут назад

В центре Липецка серьезное ДТП

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#ДТП
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В центре Липецка серьезное ДТП

В столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Гагарина и Плеханова пострадали два человека.

Вечером 19 декабря на перекрестке улиц Гагарина и Плеханова в Липецке столкнулись «Шевроле» и «Форд».

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Со слов очевидцев, автомобиль «Шевроле» ехал по улице Гагарина в сторону площади Героев, и на перекрестке с улицей Плеханова решил развернуться. Предварительно, на запрещающий сигнал светофора. В этот момент во встречном направлении ехал автомобиль «Форд». Столкновения избежать не удалось.

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В результате ДТП пострадали два пассажира «Форда». Они получили травмы головы. На месте работают сотрудники ДПС.

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1 983
#ДТП
4

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