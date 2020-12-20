В центре Липецка серьезное ДТП

В столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Гагарина и Плеханова пострадали два человека.

Вечером 19 декабря на перекрестке улиц Гагарина и Плеханова в Липецке столкнулись «Шевроле» и «Форд».Со слов очевидцев, автомобиль «Шевроле» ехал по улице Гагарина в сторону площади Героев, и на перекрестке с улицей Плеханова решил развернуться. Предварительно, на запрещающий сигнал светофора. В этот момент во встречном направлении ехал автомобиль «Форд». Столкновения избежать не удалось.В результате ДТП пострадали два пассажира «Форда». Они получили травмы головы. На месте работают сотрудники ДПС.