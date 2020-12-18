Сегодня ночью в Усмани горел автомобиль

В Усмани горел автомобиль «KIA Cerato», а в Липецком районе - «BMW X6».

Сегодня около 2:30 на улице Советская города Усмани горел автомобиль «KIA Cerato». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены задние фары и бампер машины.



За последние дни это уже не первое возгорание автомобиля. Так, в селе Кулешовка Липецкого района на этой неделе горел «BMW X6» . Огнём были повреждены моторный отсек автомобиля, детали кузова и элементы салона.



Всего с 14 по 17 декабря пожарно-спасательными подразделениями было осуществлено 23 выезда на пожар. Горели надворные постройки, торговое помещение, вещи в квартире, гараж, строительная бытовка, частные дома, баня.