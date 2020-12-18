Происшествия

сегодня, 11:36

Сегодня ночью в Усмани горел автомобиль

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#пожар
Сегодня ночью в Усмани горел автомобиль

В Усмани горел автомобиль «KIA Cerato», а в Липецком районе - «BMW X6».

Сегодня около 2:30 на улице Советская города Усмани горел автомобиль «KIA Cerato». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены задние фары и бампер машины.

За последние дни это уже не первое возгорание автомобиля. Так, в селе Кулешовка Липецкого района на этой неделе горел «BMW X6» . Огнём были повреждены моторный отсек автомобиля, детали кузова и элементы салона.

Всего с 14 по 17 декабря пожарно-спасательными подразделениями было осуществлено 23 выезда на пожар. Горели надворные постройки, торговое помещение, вещи в квартире, гараж, строительная бытовка, частные дома, баня.
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2 610
#пожар

Комментарии (2)

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Сам ты,

8 минут назад
"Слелано для ЕС", проводка
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"Слелано для ЕС"

18 минут назад
китайская проводка
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