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20-летнюю девушку судят за убийство 59-летнего мужчины

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#убийство #присяжные
20-летнюю девушку судят за убийство 59-летнего мужчины

В Грязинском городском суде коллегия из шести присяжных рассматривает дело об убийстве.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, в преступлении обвиняется 20-летняя Татьяны Б. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 июля 2020 года на территории домовладения по улице Крупской в городе Грязи Татьяна трижды ударила в грудь ножом 59-летнего мужчину. Убийство произошло при свидетелях.

Смерть потерпевшего наступила в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением сердца, осложнившегося острой кровопотерей. 

Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных. 15 декабря 2020 года сформирована коллегия присяжных. Со вступительными заявлениями уже выступили государственный обвинитель и защитник, начался допрос свидетелей.

Так по словам одного из свидетелей, с подсудимой он был знаком, потому что она жила с его другом «Копченым» (Имени он не смог вспомнить — прим. GOROD48), которого потом посадили. 

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- Убитому Сергею Шишкину я был должен 100 рублей, - рассказал мужчина. - Принес их ему в тот день. Ну выпили. Долго потом сидели. Пошли еще купить. Взяли бутылочку. По пути решили зайти к Цике. Подошли к его дому, я постучал в окно и крикнул «Сань, выходи». Вышла подсудимая, начала разговаривать с Серегой. Я пошел закрыть калитку. Возвращаюсь, а Серега уже лежит. Цика потом скорую вызвал.

На большую часть вопросов свидетель отвечал «не помню». Хотя ассортимент выпитого спиртного он запомнил хорошо. Так начал тот вечер он с литра «Рябины на коньяке», который распил с погибшим, а пошли они за самогоном. 

Теперь в этих историях и доказательной базе придется разобраться присяжным.

Фото пресс-службы Липецкого областного суда.
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#убийство #присяжные

Комментарии (9)

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...

1 минуту назад
На фото сорокалетняя бабенка!
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

2 минуты назад
"...в преступлении обвиняется 20-летняя Татьяна Б." - И почему мне сразу стало ясно, что она Б.???
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Дед

7 минут назад
Что то в рассказе непонятно, кто кого убил, судят девушку, а пишут про какого та санька.
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однако

21 минуту назад
Марина, это алкаши сами себя не жалеют, зато от всех требуют сочувствия и жалости!!!
ответить

Ваш тренер

22 минуты назад
Естественный отбор.... Так и должно быть...
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К. В.

26 минут назад
Все равно твоё дело хана "Копченый".
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Семеныч

41 минуту назад
Ну да, это от большой любви..
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Марина

53 минуты назад
Что в этой компании делала 20 летняя девчонка????? Жутко,алкоголь не жалеет никого.
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Гречка

58 минут назад
-Капченый. - Рассказывай как вы с "ФОКСОМ" продуктовый ГРАБИЛИ... Кофелёк кофелёк, какой кофелёк!?... Вы снимите пиджачок, гражданин начальничёк....
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