20-летнюю девушку судят за убийство 59-летнего мужчины

В Грязинском городском суде коллегия из шести присяжных рассматривает дело об убийстве.

Фото пресс-службы Липецкого областного суда.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, в преступлении обвиняется 20-летняя Татьяны Б. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 июля 2020 года на территории домовладения по улице Крупской в городе Грязи Татьяна трижды ударила в грудь ножом 59-летнего мужчину. Убийство произошло при свидетелях.Смерть потерпевшего наступила в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением сердца, осложнившегося острой кровопотерей.Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных. 15 декабря 2020 года сформирована коллегия присяжных. Со вступительными заявлениями уже выступили государственный обвинитель и защитник, начался допрос свидетелей.Так по словам одного из свидетелей, с подсудимой он был знаком, потому что она жила с его другом «Копченым» (Имени он не смог вспомнить — прим. GOROD48), которого потом посадили.- Убитому Сергею Шишкину я был должен 100 рублей, - рассказал мужчина. - Принес их ему в тот день. Ну выпили. Долго потом сидели. Пошли еще купить. Взяли бутылочку. По пути решили зайти к Цике. Подошли к его дому, я постучал в окно и крикнул «Сань, выходи». Вышла подсудимая, начала разговаривать с Серегой. Я пошел закрыть калитку. Возвращаюсь, а Серега уже лежит. Цика потом скорую вызвал.На большую часть вопросов свидетель отвечал «не помню». Хотя ассортимент выпитого спиртного он запомнил хорошо. Так начал тот вечер он с литра «Рябины на коньяке», который распил с погибшим, а пошли они за самогоном.Теперь в этих историях и доказательной базе придется разобраться присяжным.