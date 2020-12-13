Происшествия

14 минут назад

В Липецкой закусочной изъяли более 150 коробок водки

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#алкоголь #спиртное
В Липецкой закусочной изъяли более 150 коробок водки

Было изъято алкоголя на общую сумму около 600 000 рублей.

В одной из закусочных Левобережного района Липецка выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции.

Как сообщает Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сотрудники УМВД России по Липецку совместно с УФСБ по Липецкой области изъяли более 150 картонных коробок с водкой без сопроводительных документов на общую сумму около 600 000 рублей. При этом предприятие общепита не имело лицензии на осуществление розничной реализации алкогольной продукции.

- Полицейскими проводится проверка в соответствии со статьями 144, 145 УПК РФ, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области по информации УМВД России.

Фото -  48.мвд.рф


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#алкоголь #спиртное

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