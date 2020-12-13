В Липецкой закусочной изъяли более 150 коробок водки

Было изъято алкоголя на общую сумму около 600 000 рублей.

В одной из закусочных Левобережного района Липецка выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции.Как сообщает Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сотрудники УМВД России по Липецку совместно с УФСБ по Липецкой области изъяли более 150 картонных коробок с водкой без сопроводительных документов на общую сумму около 600 000 рублей. При этом предприятие общепита не имело лицензии на осуществление розничной реализации алкогольной продукции.- Полицейскими проводится проверка в соответствии со статьями 144, 145 УПК РФ, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области по информации УМВД России.