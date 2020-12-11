Общество
26 минут назад
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе
Энергетики продолжают работу по замене прокладки расходомерной шайбы. В липецком филиале компании «Квадра» стараются провести работу максимально оперативно.
Напомним, что из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе сегодня с 11.00 в домах на проспекте Победы и близлежащих улицах, а также на Новолипецке были снижены параметры теплоносителя. В некоторых квартирах батареи стали холодными.
Теплоэнергетики просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сотрудники компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения ремонта и восстановления параметров теплоносителя.
— На Липецкой ТЭЦ-2 продолжаются работы по замене прокладки расходомерной шайбы. К этому моменту сотрудники Липецкого филиала демонтировали старую прокладку и уже приступили к монтажу новой, — пояснили в пресс-службе компании.
Напомним, что из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе сегодня с 11.00 в домах на проспекте Победы и близлежащих улицах, а также на Новолипецке были снижены параметры теплоносителя. В некоторых квартирах батареи стали холодными.
Теплоэнергетики просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сотрудники компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения ремонта и восстановления параметров теплоносителя.
Инквизитор
Правда
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Зачем же врать?