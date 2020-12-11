Общество

26 минут назад

Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе

5 466
#"Квадра" #тепло
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе
Энергетики продолжают работу по замене прокладки расходомерной шайбы. В липецком филиале компании «Квадра» стараются провести работу максимально оперативно. 

— На Липецкой ТЭЦ-2 продолжаются работы по замене прокладки расходомерной шайбы. К этому моменту сотрудники Липецкого филиала демонтировали старую прокладку и уже приступили к монтажу новой, — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, что из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе сегодня с 11.00  в домах на проспекте Победы и близлежащих улицах, а также на Новолипецке были снижены параметры теплоносителя. В некоторых квартирах батареи стали холодными.

Теплоэнергетики просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сотрудники компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения ремонта и восстановления параметров теплоносителя.
5 466
#"Квадра" #тепло

Комментарии (5)

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Инквизитор

9 минут назад
А что делали летом? Господа, тунеядцы.
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Правда

9 минут назад
Интересно у нас ЛГЭК работает летом конечно об оборудовании заботиться недосуг. Но вот , что поражает так это прямое нарушение законодательства в сборе персональных данных. На телефоны они установили такой автоответчик который предупреждает, что если разговор будет продолжен, то это автоматически означает согласие на сбор персональных данных. Получается, если хочешь чтобы тебе ответил оператор значит автоматом согласен на сбор персональных данных и как это называется? Правильно...Принудиловка. А если сбора своих данных не хочешь - значит нечего и звонить. Вот после сидения в ледыжнике люди еще больше начнут простужаться и болеть, а потом они опять свалят все на ковид. Отключить все, конечно, надо именно зимой. Зато деньги с населения брать они не забывают.
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1111

12 минут назад
Во-первых, не с 11, а с 10, а во-вторых, нет не только отопления, но и горячей воды.
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Зачем же врать?

14 минут назад
Я около 10 проснулся - ни отопления, ни горячей воды. Параметры не были снижены, а отключено отопление и горячая вода полностью
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