Липецкого студента подозревают в распространении фальшивых денег

Пятитысячные купюры он пытался разменять в небольших магазинах.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 2 СУ УМВД России по Липецку в отношении 19-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело о сбыте поддельных денег.



«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в ноябре 2020 года подозреваемый приобрел у неустановленных лиц пять поддельных пятитысячных купюр. В декабре липчанин попытался сбыть фальшивки в мелких торговых точках города. Однако бдительность продавцов помешала ему реализовать умысел сразу. Только в третьем павильоне, расположенном в Советском округе Липецка, подозреваемый без препятствий расплатился подделкой за фрукты. На следующий день молодой человек сбыл ещё одну поддельную купюру в киоске, после чего был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Все поддельные купюры изъяты. Расследование уголовного дела продолжается.



