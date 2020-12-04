Жильцы аварийного дома получат квартиры в новостройке

А двухэтажку на улице Трубной снесут.

Глава администрации Липецка подписала постановление об изъятии в муниципальную собственного жилого дома №56 на улице Трубной и земельного участка под ним. Эта старое двухэтажное здание, построенное еще в 1962 году. Ветхий дом снесут. Судьбу участка земли, где разрешено жилое строительство, будет решать отдельно.



- Этот дом признан аварийным. Расселение дома, включенного во второй этап федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», уже идет: владельцы одной из восьми квартир переехали в новое жилье. Большинство собственников жилых помещений взамен аварийного жилья получат квартиры в новостройке в микрорайоне «Победа», - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.



Пока во второй этап программы расселения из ветхого и аварийного жилья включены 122 дома, расположенных в Липецке. Этой осенью ключи от новых квартир в новостройке в микрорайоне «Звездный» получили 165 семей. Всего до 2025 года на переселение липчан из ветхого жилья планируют потратить 2,6 миллиардов рублей.