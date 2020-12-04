Общество

сегодня, 13:28

Жильцы аварийного дома получат квартиры в новостройке

4 1885
#ветхое и аварийное жилье
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Жильцы аварийного дома получат квартиры в новостройке

А двухэтажку на улице Трубной снесут.

Глава администрации Липецка подписала постановление об изъятии в муниципальную собственного жилого дома №56 на улице Трубной и земельного участка под ним. Эта старое двухэтажное здание, построенное еще в 1962 году. Ветхий дом снесут. Судьбу участка земли, где разрешено жилое строительство, будет решать отдельно.

- Этот дом признан аварийным. Расселение дома, включенного во второй этап федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», уже идет: владельцы одной из восьми квартир переехали в новое жилье. Большинство собственников жилых помещений взамен аварийного жилья получат квартиры в новостройке в микрорайоне «Победа», - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Пока во второй этап программы расселения из ветхого и аварийного жилья включены 122 дома, расположенных в Липецке. Этой осенью ключи от новых квартир в новостройке в микрорайоне «Звездный» получили 165 семей. Всего до 2025 года на переселение липчан из ветхого жилья планируют потратить 2,6 миллиардов рублей.
4 1885
#ветхое и аварийное жилье
2

Комментарии (4)

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Работник с промстроя

14 минут назад
Инстраграммчик почИтывать надо !, Не чего отличного, общий коридор а стены из гипскартона, перегородки тоже. Я его в 90 реставрировал. Была раньше поликлиника трубного завода.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

33 минуты назад
Обяснение., А ДОМИК-ТО ТАМ ОТЛИЧНЫЙ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ник нейм

сегодня, 13:53
На Сырском Руднике по ул. Юношеская 1-10 дом построены в 1937году, вы их сносить думаете? Или ждёте пока они жильцов завалят?
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Обяснение.

сегодня, 13:50
Приглянулось место. Ну тогда застройщик и коммуникации меняет все в плодь до трансформаторной будки. Привыкли на всё готовое.
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