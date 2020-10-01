В связи с установлением сухой погоды и обострением пожароопасной обстановки особый противопожарный режим на территории Липецка продлён до 15 октября. Соответствующее постановление принято в администрации города.

До 15 октября в Липецке запрещено разведение костров. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка во взаимодействии с городским лесничеством мэрией поручено организовать патрулирование подверженных особой опасности территорий, - это посёлки, вплотную примыкающие к лесным массивам: Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр.

Профильным ведомствам администрации предписано принять исчерпывающие меры по ликвидации стихийных свалок, поддержанию в постоянной готовности водовозной и инженерной техники муниципальных предприятий для оказания помощи подразделениям регионального МЧС в случае возникновения природных пожаров. Управлениям территориальными округами – провести разъяснительную работу с населением. В том числе, довести информацию о мерах административной ответственности в отношении нарушителей. Штраф для граждан в период действия особого противопожарного режима составляет от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

В зоне особого риска окраинные территории Липецка – частный сектор, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Именно здесь осенью чаще всего жгут ненужную растительность и оставшиеся после собранного урожая отходы.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, в сентябре от 50 до 80 процентов возгораний в городе приходились на долю сухостоя и мусора. Кстати, самыми горячими стали минувшие выходные дни. В субботу и воскресенье сухая трава горела в городе 15 раз.

Ситуацию усугубляет способствующая быстрому распространению огня ветреная погода.



