В движение пяти маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся изменения

Изменения коснутся маршрутов №№12, 90, 324К, 302 и 28.

Из-за укладки асфальтового покрытия на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе» движение маршрутов №№12, 90 и 324К будет осуществляться до остановки «Сады Сокол-3». Расстояние между остановочными пунктами – около 360 метров. Дорожные работы на разворотной площадке должны завершиться на следующей неделе.



Также в связи с окончанием работ по благоустройству посадочной площадки на площади Кольцевой, одноимённый остановочный пункт снова введен в схемы движения маршрутов №№28 и 302. Автобусы теперь будут следовать по следующим маршрутам:



- №302 «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - «улица Доменщиков»;



- №28 Сырский – «улица Водопьянова» - «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - НЛМК.



Работы по монтажу остановочного павильона должны завершиться в ближайшее время.

