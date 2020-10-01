Общество
сегодня, 12:16
В движение пяти маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся изменения
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Изменения коснутся маршрутов №№12, 90, 324К, 302 и 28.
Из-за укладки асфальтового покрытия на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе» движение маршрутов №№12, 90 и 324К будет осуществляться до остановки «Сады Сокол-3». Расстояние между остановочными пунктами – около 360 метров. Дорожные работы на разворотной площадке должны завершиться на следующей неделе.
Также в связи с окончанием работ по благоустройству посадочной площадки на площади Кольцевой, одноимённый остановочный пункт снова введен в схемы движения маршрутов №№28 и 302. Автобусы теперь будут следовать по следующим маршрутам:
- №302 «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - «улица Доменщиков»;
- №28 Сырский – «улица Водопьянова» - «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - НЛМК.
Работы по монтажу остановочного павильона должны завершиться в ближайшее время.
Также в связи с окончанием работ по благоустройству посадочной площадки на площади Кольцевой, одноимённый остановочный пункт снова введен в схемы движения маршрутов №№28 и 302. Автобусы теперь будут следовать по следующим маршрутам:
- №302 «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - «улица Доменщиков»;
- №28 Сырский – «улица Водопьянова» - «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - НЛМК.
Работы по монтажу остановочного павильона должны завершиться в ближайшее время.
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Отец
просто пассажир
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