Общество

сегодня, 12:16

В движение пяти маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся изменения

3 2096
#транспорт
В движение пяти маршрутов городского пассажирского транспорта вносятся изменения

Изменения коснутся маршрутов №№12, 90, 324К, 302 и 28.

Из-за укладки асфальтового покрытия на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе» движение маршрутов №№12, 90 и 324К будет осуществляться до остановки «Сады Сокол-3». Расстояние между остановочными пунктами – около 360 метров. Дорожные работы на разворотной площадке должны завершиться на следующей неделе.

Также в связи с окончанием работ по благоустройству посадочной площадки на площади Кольцевой, одноимённый остановочный пункт снова введен в схемы движения маршрутов №№28 и 302. Автобусы теперь будут следовать по следующим маршрутам:

- №302 «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - «улица Доменщиков»;

- №28 Сырский – «улица Водопьянова» - «площадь Кольцевая» - «12 лицей» - НЛМК.

Работы по монтажу остановочного павильона должны завершиться в ближайшее время.
3 2096
#транспорт

Комментарии (3)

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Отец

43 минуты назад
777, ничего не изменится, просто останавливаться будет автобус на кольцевой
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просто пассажир

сегодня, 12:28
на автобусе №36 работает всего 1 автобус интервал 115-120 мин не логично бы закрыть этот маршрут а автобус перенаправить на №24 или №35.
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777

сегодня, 12:27
ничего не понят и как же будет ходить №28 он вроде и так ходят через 12-тый лицей что изменится ?
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