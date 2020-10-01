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вчера, 19:34

Нижегородца незаконно осудили на 12 суток

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Нижегородца незаконно осудили на 12 суток

Мужчину арестовали из-за неоплаченного штрафа в размере 100 рублей

Нижегородца осудили на 12 суток из-за неоплаченного штрафа в размере 100 рублей, сообщает Life.ru.

В июле 2020 года мужчина потерял паспорт, в связи с чем он обратился к участковому. За утерю документа, удостоверяющего личность, нижегородец должен был заплатить штраф. Однако спустя день мужчина нашел паспорт, а про штраф благополучно забыл, так как не получил уведомление о нем, а дома были семейные проблемы — мужчина вместе с женой недавно похоронил 8-летнего сына, который тяжело болел.

Нижегородца задержали во время прогулки с собакой в конце сентября, когда полицейские проводили массовый рейд по задержанию неплательщиков. Его доставили в суд и назначили наказание в виде 12 суток ареста. При этом родственников не пустили в зал суда, сославшись на угрозу коронавируса. Они до сих пор не получили решения суда об аресте, чтобы обжаловать его.

Судя по данным на сайте суда, в тот день аналогичное наказание за неуплату штрафов получили еще двое местных жителей: им дали по 15 суток за неуплату штрафов в 500 рублей, назначенных за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом виде в общественном месте.

В общей сложности Константин провел в заключении почти два дня: после огласки в СМИ в суде сообщили, что решение незаконное, так как срок оплаты его штрафа еще не истек, и мужчину отпустили на свободу.
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