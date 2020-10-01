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вчера, 17:53

Индекс самоизоляции в Москве приблизился к нулю на фоне роста заболеваемости

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Индекс самоизоляции в Москве на 28 сентября, согласно данным Яндекса, составил 0,6 балла — это означает, что на улице очень много людей. 

Такая динамика зафиксирована на фоне роста заболеваемости коронавирусом, призывов властей к старшему поколению оставаться дома и к компаниям — по возможности перевести максимум сотрудников на удаленную работу. 

Так, на 28 сентября количество новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом составило 2217 против 536 случаев 5 апреля (тогда была зафиксирована самая низкая активность в Москве в 3%). 

Москвичи не ограничивают себя в передвижениях по городу: за неделю с 21 по 27 сентября преодолеваемое расстояние за день выросло на 15% и вернулось на уровень прошлого года — 20 км на транспорте и пешком, рассказали «Известиям» в МТС. 

За неполный сентябрь (с 1 по 27 число) количество людей, перемещающихся по столице, выросло на 26% по сравнению с августом. Кроме того, жители столицы продолжают возвращаться с удаленной работы — осенью работающих на дому стало на 14% меньше, чем в августе, сообщили в МТС. 

В Тele2 подтвердили тенденцию, а в «Ситимобиле» сообщили, что осенью жители столицы стали на 16% чаще ездить в такси и больше перемещаться по городу. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 сентября рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям глава города также посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. 
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