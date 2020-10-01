вчера, 17:42
Антициклон задержит в Липецкой области сухую и ветреную погоду
В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии антициклона – существенных осадков не ожидается. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.
День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.
замерзающий