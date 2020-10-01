Антициклон задержит в Липецкой области сухую и ветреную погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии антициклона – существенных осадков не ожидается. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 17 до 22 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.



День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

