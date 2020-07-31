Коронавирус

сегодня, 15:22

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 882 человека

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#коронавирус
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 882 человека
Сегодня в Липецкой области ещё 15 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции. Из 4550 жителей региона¸ заболевших COVID-19, 3647 человек выздоровели, 21 человек умер, лечение 882 человек продолжается.

В больницах находятся 222 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 137 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 660 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Семеро из заболевших жители Липецка, в Ельце выявлен один заболевший, в Грязинском районе – трое, в Добровском, Липецком и Тербунском районах – по одному.

445
#коронавирус

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