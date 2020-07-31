Липчанка потребовала от работодателя деньги за преданность

Женщину уволили с работы и она пошла в суд за компенсациями. Уволенная липчанка решила, что компания должна компенсировать ей моральный вред и заплатить за преданность.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела апелляцию жительницы города на решение Октябрьского районного суда. Там женщине отказали в компенсации морального вреда и выплате за преданность компании.



Как указано в материалах суда, жительница Липецка подала иск в адрес Юго-Восточной дирекции управления движением ОАО «РЖД». Липчанка трудилась в организации с осени 1995 года, а осенью 2019 года попала под сокращение. К моменту увольнения женщина работала в должности заместителя начальника Елецкого центра организации работы железнодорожных станций. Эту вакансию она заняла по собственной инициативе. Переходя на эту должность, женщина не получила премию за преданность компании. Она положена тем, кто работал перед увольнением не по фиксированной ставке не менее трех лет. Согласно п.4 раздела 2 «Положения о выплате работникам ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за преданность компании» вознаграждение выплачивается независимо от стажа непрерывной работы (но не менее 3 лет) при увольнении по сокращению численности или штата. При увольнении этих денег женщина не получила. Она подсчитала, что ОАО «РЖД» не доплатило ей за преданность 106 000 рублей, а также потребовала в суде компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.



Представитель ОАО «РЖД» не признала требования липчанки. Женщина сама перевелась на должность с фиксированной оплатой труда и потеряла право на премию за преданность, указала представитель ответчика. По трудовому договору липчанка как заместитель начальника Елецкого центра организации работы железнодорожных станций получала фиксированную зарплату — 134 910 рублей в месяц, которая включает в себя доплаты и надбавки.



Суд первой инстанции не нашел оснований для взыскания вознаграждения за преданность компании и не нашел подтверждения нарушений прав работника, за которые женщина могла бы получить компенсацию морального вреда. Судебная коллегия областного суда подтвердила законность и обоснованность решения Октябрьского районного суда.