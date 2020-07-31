Общество
22 минуты назад
Госдолг Липецкой области за полгода вырос на 13,9%
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Суммарная задолженность всех регионов перед государством на 1 июля составила 2,509 триллиона рублей.
По итогам первого полугодия 2020 года объем государственного долга вырос в 33 регионах РФ, в 32 регионах госдолг снизился и в 20 – не изменился, выяснили эксперты РИА Рейтинг. В последнюю группу входят Севастополь и Сахалинская область, где государственный долг по-прежнему отсутствует.
Лидером по снижению государственного долга стал Пермский край, где суммарная задолженность сократилась на 55,5%. В трех регионах РФ суммарных объем государственного долга вырос более чем на 50%. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Санкт-Петербурге (+82,7%), в Республике Ингушетия и Камчатском крае объем госдолга вырос на 64,2% и 51,1%, указано в исследовании РИА Рейтинг.
Липецкая область по итогам первого полугодия увеличила объем своего государственного долга на 13,9%. Объем госдолга на 1 июля 2020 года составил 14,32 млрд рублей. Это примерно 30% доходов региона. В исследовании отмечается, что среди долговых обязательств региона нет ни одного банковского кредита.
Среди регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина по госдогу сложилась у Воронежской области — снижение на 35,6% до 17,7 млрд рублей. На 0,3% свои обязательства перед государством уменьшила Тамбовская область, госдолг на 1 июля 2020 — 19 млрд рублей. Госдолг Курской области за первое полугодие вырос на 3%, до 9,2 млрд рублей. Обязательства Белгородской области выросли на 7,1%, до 31,8 млрд рублей.
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ после длительного периода снижения по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2%, составив 2,139 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 26,4 миллиарда рублей, и основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область.
Объем муниципального долга составил 369,9 миллиарда рублей, что на 2,8% ниже, чем в начале 2020 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2020 года составил 2,509 триллиона рублей, что на 0,6% ниже, чем полгода назад.
Лидером по снижению государственного долга стал Пермский край, где суммарная задолженность сократилась на 55,5%. В трех регионах РФ суммарных объем государственного долга вырос более чем на 50%. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Санкт-Петербурге (+82,7%), в Республике Ингушетия и Камчатском крае объем госдолга вырос на 64,2% и 51,1%, указано в исследовании РИА Рейтинг.
Липецкая область по итогам первого полугодия увеличила объем своего государственного долга на 13,9%. Объем госдолга на 1 июля 2020 года составил 14,32 млрд рублей. Это примерно 30% доходов региона. В исследовании отмечается, что среди долговых обязательств региона нет ни одного банковского кредита.
Среди регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина по госдогу сложилась у Воронежской области — снижение на 35,6% до 17,7 млрд рублей. На 0,3% свои обязательства перед государством уменьшила Тамбовская область, госдолг на 1 июля 2020 — 19 млрд рублей. Госдолг Курской области за первое полугодие вырос на 3%, до 9,2 млрд рублей. Обязательства Белгородской области выросли на 7,1%, до 31,8 млрд рублей.
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ после длительного периода снижения по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2%, составив 2,139 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 26,4 миллиарда рублей, и основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область.
Объем муниципального долга составил 369,9 миллиарда рублей, что на 2,8% ниже, чем в начале 2020 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2020 года составил 2,509 триллиона рублей, что на 0,6% ниже, чем полгода назад.
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