Спорт
сегодня, 15:29
Еще один липецкий снайпер взял «золото» Кубка России
На домашнем стенде липчане завоевали медали всех достоинств, что внушает оптимизм перед грядущим чемпионатом страны.
Еще один липчанин стал победителем этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Успех Антона Астахова на престижных соревнованиях повторил Максим Смыков. Особую ценность его «золоту» добавляет тот факт, что оно было добыто на родной земле – 3-й этап Кубка России прошёл на стрельбище «Липецкий Металлург».
Заслуженный мастер спорта Максим Смыков в упражнении «трап» показали лишь 5-й результат в квалификации, поразив 116 мишеней из 125. Из тени Максим вышел в финале, где принялся стрелять почти без промаха. В итоге 27-летний липчанин показал наивысший результат – 44 сбитые тарелочки.
До последнего Максима преследовал ещё один липецкий снайпер Алексей Гуляев (119 очков в квалификации), который в итоге расположился на второй строчке – 42 очка.
Весь пьедестал почёта в этом упражнении мог оказаться липецким, но хозяев стенда с 3-й позиции подвинул Сергей Глухов из Татарстана (119), поразивший 32 мишени. Липчане Илья Виноградов (115, 21) и Эдуард Гуляев 117, 16) заняли соответственно 5-е и 6-е место.
У женщин в этом же упражнении победила Екатерина Рабая из Татарстана – 111 очков на предварительном этапе, 40 в финале. Зато две следующие ступень пьедестала почёта достались липчанкам: серебро завоевала Юлия Туголукова (109, 38), в «бронзу» взяла Ангелина Руднева (112, 28).
Чуть скромнее успехи у липчан в «ските». У мужчин единственный раз за весь пьедестал почёта остался без липчан. Победил Александр Землин из Краснодара (121, 57), лучшим из наших земляков стал Михаил Шарапов, занявший 4-е место (115, 34).
У женщин повторилась ситуация, что и в трапе. Сильнейшей оказалась иногородняя спортсменка – Марина Беликова из Ростова (108, 54), а «серебряную» и «бронзовую» медали завоевали липчанки – соответственно Анна Жаднова (110, 51) и Маргарита Геворкян (116, 40).
Таким образом, на счету липчан на домашнем стенде оказались медали всех достоинств: одно «золото», два «серебра», три «бронзы». Эти результаты внушают оптимизм перед намеченным на конец августа в Липецке чемпионатом России. Судя по всему, наши стрелки находятся в неплохой форме, к тому же в чемпионате России команду усилит участник Олимпиады-2016 Антон Астахов, который пропустил 3-й этап Кубка страны из-за специализированной подготовки в составе сборной России.
Заслуженный мастер спорта Максим Смыков в упражнении «трап» показали лишь 5-й результат в квалификации, поразив 116 мишеней из 125. Из тени Максим вышел в финале, где принялся стрелять почти без промаха. В итоге 27-летний липчанин показал наивысший результат – 44 сбитые тарелочки.
До последнего Максима преследовал ещё один липецкий снайпер Алексей Гуляев (119 очков в квалификации), который в итоге расположился на второй строчке – 42 очка.
Весь пьедестал почёта в этом упражнении мог оказаться липецким, но хозяев стенда с 3-й позиции подвинул Сергей Глухов из Татарстана (119), поразивший 32 мишени. Липчане Илья Виноградов (115, 21) и Эдуард Гуляев 117, 16) заняли соответственно 5-е и 6-е место.
У женщин в этом же упражнении победила Екатерина Рабая из Татарстана – 111 очков на предварительном этапе, 40 в финале. Зато две следующие ступень пьедестала почёта достались липчанкам: серебро завоевала Юлия Туголукова (109, 38), в «бронзу» взяла Ангелина Руднева (112, 28).
Чуть скромнее успехи у липчан в «ските». У мужчин единственный раз за весь пьедестал почёта остался без липчан. Победил Александр Землин из Краснодара (121, 57), лучшим из наших земляков стал Михаил Шарапов, занявший 4-е место (115, 34).
У женщин повторилась ситуация, что и в трапе. Сильнейшей оказалась иногородняя спортсменка – Марина Беликова из Ростова (108, 54), а «серебряную» и «бронзовую» медали завоевали липчанки – соответственно Анна Жаднова (110, 51) и Маргарита Геворкян (116, 40).
Таким образом, на счету липчан на домашнем стенде оказались медали всех достоинств: одно «золото», два «серебра», три «бронзы». Эти результаты внушают оптимизм перед намеченным на конец августа в Липецке чемпионатом России. Судя по всему, наши стрелки находятся в неплохой форме, к тому же в чемпионате России команду усилит участник Олимпиады-2016 Антон Астахов, который пропустил 3-й этап Кубка страны из-за специализированной подготовки в составе сборной России.
Чекист
Думаю