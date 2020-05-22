20 минут назад
Льготная ипотека спровоцировала волну фиктивных разводов на Дальнем Востоке
Дальневосточные молодые семьи с детьми начали распадаться на фоне решения жилищного вопроса. Однако среди расторгнутых браков, число которых в регионе в 2020 году увеличилось на 11%, всё чаще встречаются фиктивные разводы.
Многие из тех, кто не попадает под данный критерий, нашли способ «обмануть систему» через расторжение брака. После этого, например, мать с ребенком берут выгодную льготную ипотеку, а семья или продолжает существовать в полном составе, но уже неофициально, или же супруги вновь расписываются.
ВТБ нашел путь решения проблемы в повышении возраста участников программы. С ним оказались солидарны еще несколько крупных российских кредитных организаций.