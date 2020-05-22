В России

20 минут назад

Льготная ипотека спровоцировала волну фиктивных разводов на Дальнем Востоке

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Дальневосточные молодые семьи с детьми начали распадаться на фоне решения жилищного вопроса. Однако среди расторгнутых браков, число которых в регионе в 2020 году увеличилось на 11%, всё чаще встречаются фиктивные разводы. 

Как рассказали «Известиям» в ВТБ, жители региона начали разводиться для получения льготной ипотеки по 2% в рамках программы «Дальневосточная ипотека», запущенной кабмином в декабре 2019 года. Дело в том, что одним из условия выдачи выгодного жилищного займа по программе является возраст супругов — каждый из них должен быть не старше 35 лет. 

Многие из тех, кто не попадает под данный критерий, нашли способ «обмануть систему» через расторжение брака. После этого, например, мать с ребенком берут выгодную льготную ипотеку, а семья или продолжает существовать в полном составе, но уже неофициально, или же супруги вновь расписываются. 

ВТБ нашел путь решения проблемы в повышении возраста участников программы. С ним оказались солидарны еще несколько крупных российских кредитных организаций. 
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