Липецкий театр организует международный on-line фестиваль

Лауреатов определяю с помощью просмотров и лайков.

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого организует первый Международный on-line фестиваль «Театральный круг», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.



Поскольку зрителям и артистам пока в силу понятных причин не дано встретится на театральных подмостках, то все спектакли фестиваля будут показаны по Интернету в официальной группе ЛГАТД им. Л. Н. Толстого.

Среди участников питерский «Театр на Литейном», Государственный академический музыкальный театр Республики Крым (Симферополь), Луганский академический русский драматический театр им.Павла Луспекаева, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (Витебск, Беларусь) и другие.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе театра, показы будут проходить ежедневно с 24 мая по 4 июня в 19.00.



Жюри из ведущих театральных критиков и театроведов страны определит лауреатов, имена которых объявят в заключительный день, 4 июня. К слову, при их определении будет учитываться и мнение зрительской Интернет-аудитории, а именно – количество просмотров и лайков.

В период вынужденной самоизоляции ЛГАТД им. Л. Н. Толстого уже опробовал показы спектаклей в Интернете, которые получили поддержку зрителей: каждую постановку просматривают по несколько тысяч человек, что превышает даже обычную вместимость театрального зала.



Фото пресс-службы ЛГАТД им. Л. Н. Толстого

