Липецкий академический театр приготовил премьеру по Интернету

Стало известно расписание показов спектаклей на эту неделю.

Несмотря на ослабление режима самоизоляции и на то, что артисты Липецкого государственного театра драмы им. Л. Н. Толстого после вынужденного простоя приступили к репетициям, творческий коллектив продолжит полюбившиеся липчанам показы записей спектаклей в Интернете.

В пресс-службе театра GOROD48 сообщили репертуар на эту неделю:

21 мая – «Месье Амилькар». И. Жамиак, драма

22 мая - «Отель двух миров».Э.Э.Шмидт, мистическая драма

23 мая – «Дядя Ваня». А. Чехов

24 мая – «Правда хорошо, а счастье лучше». А Островский, комедия.

Из предложенных спектаклей выделяются два. «Дядя Ваня» будет показан в постановке конца 1980-х годов – это история и самого театра: увидеть в постановке можно будет артистов прежних времён. Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» был поставлен театром три года назад, но в Сети пока не демонстрировался ни разу. Поэтому можно сказать, что зрителей ждет своеобразная премьера.

Напомним, что спектакли выкладывают в официальной группе театра в сети «ВКонтакте» с 19.00 и они находятся в свободном доступе до полудня следующего дня.