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сегодня, 10:02

За сутки COVID-19 диагностирован еще у 62 человек

10 4157
#коронавирус #самоизоляция
3
За сутки COVID-19 диагностирован еще у 62 человек

Общее число заболевших в Липецкой области приближается к полутора тысячам.

За сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 62 жителям Липецкой области. Об этом сообщает региональный оперштаю по противодействию распространению болезни.

С начала эпидемии в регионе выявлены 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли, 382 - выздоровели.
10 4157
#коронавирус #самоизоляция
3

Комментарии (10)

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гость

25 минут назад
Конечно диагностировали...Медики хотят прибавку к зарплате..
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бюджетник

30 минут назад
Абрикос вводи карантин назад!! хочу сидеть дома
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Гость

46 минут назад
Вечное пиковое плато!
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ЛипчаНин

51 минуту назад
я не могу попасть к стоматологу уже месяц. зубы в труху уже.
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Светлая липчанка

58 минут назад
Вот видите к чему приводит неношение масок и прогулки по открытому воздуху!
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Гость 2

сегодня, 10:32
Иниересно, никого не смущает что у многих с ковидом нет симптомов вообще они дома сидят, на изоляции и все.а в связи с этим дебилизмом закрывают * отделения ,оставляя только экстренную помощь, роддома и в поликлинику не попадешь, потому что многие из зараженных врачи. Когда у нас опомнятся что есть и другие у людей болезни!!! Не только корона!!!!
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игорь михайлович

сегодня, 10:32
Странное выражение "выздоровели", сами по себе что ли, их что не лечили, а как то по волшебству получилось.
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Продолжаем падать

сегодня, 10:30
на плато.
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Карту

сегодня, 10:30
обновите!
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гость

сегодня, 10:14
теперь скажут вчера был пик теперь наступило плато
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