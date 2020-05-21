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сегодня, 10:02
За сутки COVID-19 диагностирован еще у 62 человек
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Общее число заболевших в Липецкой области приближается к полутора тысячам.
За сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 62 жителям Липецкой области. Об этом сообщает региональный оперштаю по противодействию распространению болезни.
С начала эпидемии в регионе выявлены 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли, 382 - выздоровели.
С начала эпидемии в регионе выявлены 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли, 382 - выздоровели.
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