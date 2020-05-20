Футбольный манеж в «Катящихся камнях» оценили почти в 750 млн рублей

Если на тендер будет найден подрядчик, то новый спортивный объект будет готов до конца 2022 года. Первоначально открытие «Катящихся камней» было запланировано на 2016 год.





Какой же спортивный манеж можно построить, когда бюджет проекта сопоставим









Так крытый футбольный манеж выглядит в проекте самарских авторов

Фото: maksarh.ru





А так в проектной документации к электронному аукциону









Весь манеж представляет собой каркасный монолит из железобетона. На крытом стадионе с искусственным покрытием можно будет проводить уроки и тренировки, спортивные мероприятия. Крытый футбольный манеж в Липецке представит собой вновь создаваемое отдельно стоящее сооружение. Основной блок будет представлять собой футбольное поле со сторонами 99 на 63 метра, там же будут трибуны. Они рассчитаны на 498 зрителей. К самому манежу пристроят двухэтажное административно-бытовое помещение. Там разместят раздевалки на 4 команды, помещение для допинг-контроля, инфраструктуру для зрителей. Общий строительный объем сооружения достигает почти 350 000 кубометров. На строительство манежа отводится 30 месяцев. Срок его эксплуатации оценивается в 50 лет.









«Катящиеся камни» - пожалуй, самый высокобюджетный и многострадальный проект администрации Липецкой области. Спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса. Стоимость разработки проекта и сметы двухуровневой арены оценили в 33,8 млн рублей.



Первоначальный проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагал сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс включили подземную автостоянку на 350 машин, уличную парковку для более чем тысячи автомобилей. Открытие спортивного комплекса изначально было запланировано на 2016 год.



Региональное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» объявило электронный аукцион на возведение крытого футбольного манежа в Липецке. Услуги подрядчика, а это - строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос остовов «Катящихся камней» - оценили в 749 938 932 рубля. На все работы «под ключ» подрядчику дан срок до 1 ноября 2022 года. Определение победителя торгов запланировано на конец мая.Какой же спортивный манеж можно построить, когда бюджет проекта сопоставим со строительством типовой городской школы ? За основу будущего футбольного манежа в Липецке взяли проект аналогичного сооружения в Ульяновске, разработанный проектировщиками из Самары в 2019 году.Весь манеж представляет собой каркасный монолит из железобетона. На крытом стадионе с искусственным покрытием можно будет проводить уроки и тренировки, спортивные мероприятия. Крытый футбольный манеж в Липецке представит собой вновь создаваемое отдельно стоящее сооружение. Основной блок будет представлять собой футбольное поле со сторонами 99 на 63 метра, там же будут трибуны. Они рассчитаны на 498 зрителей. К самому манежу пристроят двухэтажное административно-бытовое помещение. Там разместят раздевалки на 4 команды, помещение для допинг-контроля, инфраструктуру для зрителей. Общий строительный объем сооружения достигает почти 350 000 кубометров. На строительство манежа отводится 30 месяцев. Срок его эксплуатации оценивается в 50 лет.«Катящиеся камни» - пожалуй, самый высокобюджетный и многострадальный проект администрации Липецкой области. Спортивный комплекс «Катящиеся камни» на пересечении улиц Катукова и Кривенкова в Липецке заложили еще в 2012 году. Первоначально амбициозный проект собиралась выполнить венгерская компания, но из-за санкций венгры ушли со стройплощадки. Стройка замерла до 2017 года: ранее проводились торги, но выигравшая тендер столичная компания «Мурадин» не смогла «зайти» на проект из-за проблем с банковской гарантией. В конце 2017 года на объект пришел «Трест «Липецкстрой». За 2,2 млрд рублей организация должна была построить к концу 2019 года лишь один «камень» - ледовую арену с подземным паркингом и уличной парковкой. И то без начинки - лишь железобетонную коробку под крышей. Но в конце марта 2019 года строители покинули площадку. Компания заявила, что завершила свою миссию. Строительство объекта оказалось достаточно затратным, а региональная власть заявила о необходимости перепрофилирования комплекса. Стоимость разработки проекта и сметы двухуровневой арены оценили в 33,8 млн рублей.Первоначальный проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагал сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс включили подземную автостоянку на 350 машин, уличную парковку для более чем тысячи автомобилей. Открытие спортивного комплекса изначально было запланировано на 2016 год.