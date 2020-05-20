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Россияне смогут путешествовать с 1 июня

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#туризм
Россияне смогут путешествовать с 1 июня

На эту дату в России запланировано открытие санаториев и отелей, имеющих медицинскую лицензию.

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме. Там уточнили, что первыми возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией - в нескольких субъектах позволят открыться отелям с коттеджным размещением и апарт-отелями. Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом», пишет ТАСС.

- С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Правила в зависимости от региона могут отличаться. По словам главы Ростуризма, детали открытия будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней, но точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. Один из вопросов, который сейчас обсуждается - это надо ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или необходимо изолировать лишь носителя вируса, отметила Догузова.
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#туризм

Комментарии (1)

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Смогут, а захотят ли...

16 минут назад
Вот подумаешь: поехать, что ли куда ? Задумаешься: а как там с этим коронавирусом? И ехать что-то уже не хочется...
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