В России
сегодня, 11:32
Россияне смогут путешествовать с 1 июня
На эту дату в России запланировано открытие санаториев и отелей, имеющих медицинскую лицензию.
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме. Там уточнили, что первыми возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией - в нескольких субъектах позволят открыться отелям с коттеджным размещением и апарт-отелями. Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом», пишет ТАСС.
- С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Правила в зависимости от региона могут отличаться. По словам главы Ростуризма, детали открытия будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней, но точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. Один из вопросов, который сейчас обсуждается - это надо ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или необходимо изолировать лишь носителя вируса, отметила Догузова.
- С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Правила в зависимости от региона могут отличаться. По словам главы Ростуризма, детали открытия будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней, но точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. Один из вопросов, который сейчас обсуждается - это надо ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или необходимо изолировать лишь носителя вируса, отметила Догузова.
Смогут, а захотят ли...