До 20 декабря меняется расписание пригородных автобусов

Временные коррективы связаны со строительством Восточного обхода Липецка.

Строительство автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка» в Грязинском районе и закрытие движения транспорта с перекрестка автодороги 1P 119 "Орел-Тамбов" в сторону Сселки-Плеханово, а также в сторону города Грязи, вносит коррективы в схемы и расписание движения межмуниципальных пригородных маршрутов № 141 "Липецк - Плеханово-Головщино" и № 236 "Грязи - Бутырки - Липецк". Автобусы будут следовать по временным схемам до 20 декабря, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Маршрут № 141 «Липецк-Плеханово»:



1) на рейсе из Липецка в 5:15 организуется движение через церковь с. Головщино, далее по ул.Школьная с выездом на ул.Заря Коммунизма к конечной остановке "Головщино" маршрута №141;

2) на рейсе из Липецка в 10:15 организуется заезд к церкви с. Головщино (с разворотом автобуса у церкви);

3) на рейсе из с. Плеханово в 11:55 вводится заезд в с.Бутырки (магазин);

4) на рейсе из Липецка в 12:20:

- по будним дням: вводится заезд в с.Бутырки (магазин), далее движение организуется до церкви с. Головщино, далее по ул.Школьная с выездом на ул.Заря Коммунизма к конечной остановке "Головщино" маршрута №141;

- по субботам и воскресеньям: вводится заезд в с.Бутырки (магазин), далее движение организуется до церкви с. Головщино (с разворотом автобуса у церкви);

5) рейс из Липецка в 14:30 смещен на 14:40 - для обеспечения сокращения времени ожидания пассажирами-жителями с.Головщино при осуществлении пересадки на остановке "Плеханово (администрация)" из автобуса маршрута №141 в автобус маршрута №236, следующий в направлении ул.Школьная с.Головщино и совершающий остановку у администрации в 15:30.

Актуальное расписание маршрута № 141 размещено здесь.





Маршрут № 236 «Грязи - Бутырки - Липецк»:

1) отменяются рейсы от автостанции г. Грязи в 11:00, от автостанции «Сокол» в 12:50;

2) движение автобусов будет осуществляться в объезд через Ссёлки следующим образом:

- при выполнении рейса в 5:30 от автостанции г. Грязи - до остановки Плеханово (конечный ОП маршрута № 141), далее - движение до автостанции «Сокол» с заездом в с. Бутырки. Из схемы маршрута исключаются остановки: Головщино, ул.Свободная, Березки, ул.Московская;

- при выполнении рейса в 7:30 от автостанции «Сокол» – до с.Головщино с организацией движения по ул.Садовая, ул.Школьная и выездом на ул.Заря Коммунизма (участок а/д «Сселки-Плеханово-Грязи») с заездом по пути в с.Бутырки, далее - движение до автостанции г.Грязи;

- рейс на 15:00 от автостанции г.Грязи смещается на 14:45. Рейс организуется до с.Головщино с движения по ул.Садовая, ул.Школьная и выездом на ул.Заря Коммунизма (участок а/д «Сселки-Плеханово-Грязи»), далее - движение до автостанции «Сокол» с заездом в с. Бутырки;

- при выполнении рейса в 17:40 от автостанции «Сокол» – до остановки Плеханово (конечный ОП маршрута № 141) с заездом по пути в с. Бутырки, далее - движение до автостанции г. Грязи. Из схемы маршрута исключаются остановки: Головщино, ул.Свободная, Березки, ул.Московская.

Актуальное расписание маршрута № 236 размещено здесь.