Дерево упало на проезжую часть улицы Неделина

Спасатели ликвидирую последствия сильного ветра в Липецке.

Сильный ветер, о котором сегодня предупреждало МЧС, свалил дерево на проезжую часть улицы Неделина со стороны Преображенского кладбища.



В управлении по делам ГО и ЧС Липецка GOROD48 сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.



- Спасатели распиливают ствол деревьев, чтобы освободить проезд, - рассказали GOROD48 в управлении.

