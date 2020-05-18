Происшествия

35 минут назад

Дерево упало на проезжую часть улицы Неделина

4 1015
#упало дерево
Дерево упало на проезжую часть улицы Неделина

Спасатели ликвидирую последствия сильного ветра в Липецке.

Сильный ветер, о котором сегодня предупреждало МЧС, свалил дерево на проезжую часть улицы Неделина со стороны Преображенского кладбища.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка GOROD48 сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. 

- Спасатели распиливают ствол деревьев, чтобы освободить проезд, - рассказали GOROD48 в управлении.
4 1015
#упало дерево

Комментарии (5)

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Катерина

1 минуту назад
12, это тоже улица Неделина.
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13

3 минуты назад
12, бан от гугла прилетел?
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Мчс

20 минут назад
Никого не прудупреждало!
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12

23 минуты назад
где Преображенское кладбище и ГДЕ Неделина ??????
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