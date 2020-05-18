Происшествия
35 минут назад
Дерево упало на проезжую часть улицы Неделина
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Спасатели ликвидирую последствия сильного ветра в Липецке.
Сильный ветер, о котором сегодня предупреждало МЧС, свалил дерево на проезжую часть улицы Неделина со стороны Преображенского кладбища.
В управлении по делам ГО и ЧС Липецка GOROD48 сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
- Спасатели распиливают ствол деревьев, чтобы освободить проезд, - рассказали GOROD48 в управлении.
В управлении по делам ГО и ЧС Липецка GOROD48 сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
- Спасатели распиливают ствол деревьев, чтобы освободить проезд, - рассказали GOROD48 в управлении.
4 1015
Катерина
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Мчс
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