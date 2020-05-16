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33 минуты назад

«Манчестер Сити» готовится купить один из российских футбольных клубов

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«Манчестер Сити» готовится купить один из российских футбольных клубов

Холдинг City Football Group, который владеет английским «Манчестер Сити», планирует в ближайшее время осуществить сделку по приобретению одного из российских клубов. Переговоры о покупке команды РПЛ ведутся с февраля текущего года, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, руководители City Football Group остались под впечатлением от организации чемпионата мира в России и после этого решили выйти на российский рынок.

Как утверждает издание, CFG рассчитывает приобрести часть акций одного из клубов РПЛ и вложить в его развитие серьёзную сумму.

Напомним, помимо «Манчестер Сити», CFG также владеет такими командами, как «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия), пишет svpressa.ru

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