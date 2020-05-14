Общество

34 минуты назад

Особняк и солярий СУ-5 ушли с торгов

7 972
#торги #банкротство
Особняк и солярий СУ-5 ушли с торгов

Арбитражному управляющему удалось реализовать на аукционе имущество скандального застройщика. Правда, за бесценок.

Активы липецкой строительной компании СУ-5, признанной банкротом, реализованы с торгов. Арбитражному управляющему удалось найти покупателей на недвижимость, земельный участок и имущество, записанное на банкрота.

Самым дорогим лотом среди разысканных активов застройщика был старинный особняк в центре Липецка, хозяйственная постройка и земельный участок на улице Первомайской. Стоимость этого лота первоначально оценивали в 23 млн рублей, но цена предложения во время торгов пошла не в рост, а на понижение. В итоге, здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, площадью в 880 квадратных метров, 14,5 соток земли и административное помещение, ушли с торгов за 5,4 млн рублей. Активы выкупил предприниматель, зарегистрированный в Москве.

Кроме того, с торгов реализовали имущество, принадлежащее СУ-5. 35 форм для бетона, фен для волос, парикмахерская раковина, нагреватель воды , кресло, вешалка, офисный стул, стойка рецепшен, несколько шкафов и письменный стол, а также вертикальный солярий, с солидным дисконтом достались предпринимательнице из города Иваново. Например, первоначально солярий оценивали в 90 000 рублей, но продать его удалось всего лишь за 9 000 рублей. Сделка по итогам торгов находится в стадии оформления.

Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».

Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
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#торги #банкротство

Комментарии (7)

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Вася

2 минуты назад
Фамилию арбитражного управляющего опубликуйте.Будем знать,кто так пропил имущество в центре города за дарма
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Дольщик обманутый дважды

4 минуты назад
путин, Захаров обворовал ,власть отрапортовала ,что всё нормально отдали таким же ворам из Орла под перекрытие Л1-Л2 с уставным капиталом 10000₽. Л1 иЛ2 которыми командует Расул не собираются отдавать нежилые помещения купившим и заплатившим всё сумму по ДДУ дольщикам. Сначала вы идите в залоговые кредиторы,а потом вы дольщиками-кредиторами не являетесь! А губернатор своему народу помогать не хочет .
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Злая

10 минут назад
ЗЕМЛЯ ДОРОЖЕ ТАМ, ЧЕМ 5 МЛН..КАК МОЖНО БЫЛО ПРОДАТЬ ЗА БЕСЦЕНОК
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Медаль ему

11 минут назад
Единорос ведь достоен перед властью высшей заслуги
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Как Сердюков и Васильева

18 минут назад
Собач, Захар признан потерпевшим и представлен к герою труда !.
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путин

19 минут назад
Вор на воре ,вором погоняй и народ обирает- Вертикаль власти Путина !.
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Собач

21 минуту назад
Захарова посадили или нет?
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