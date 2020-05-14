Общество
34 минуты назад
Особняк и солярий СУ-5 ушли с торгов
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Арбитражному управляющему удалось реализовать на аукционе имущество скандального застройщика. Правда, за бесценок.
Активы липецкой строительной компании СУ-5, признанной банкротом, реализованы с торгов. Арбитражному управляющему удалось найти покупателей на недвижимость, земельный участок и имущество, записанное на банкрота.
Самым дорогим лотом среди разысканных активов застройщика был старинный особняк в центре Липецка, хозяйственная постройка и земельный участок на улице Первомайской. Стоимость этого лота первоначально оценивали в 23 млн рублей, но цена предложения во время торгов пошла не в рост, а на понижение. В итоге, здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, площадью в 880 квадратных метров, 14,5 соток земли и административное помещение, ушли с торгов за 5,4 млн рублей. Активы выкупил предприниматель, зарегистрированный в Москве.
Кроме того, с торгов реализовали имущество, принадлежащее СУ-5. 35 форм для бетона, фен для волос, парикмахерская раковина, нагреватель воды , кресло, вешалка, офисный стул, стойка рецепшен, несколько шкафов и письменный стол, а также вертикальный солярий, с солидным дисконтом достались предпринимательнице из города Иваново. Например, первоначально солярий оценивали в 90 000 рублей, но продать его удалось всего лишь за 9 000 рублей. Сделка по итогам торгов находится в стадии оформления.
Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
Самым дорогим лотом среди разысканных активов застройщика был старинный особняк в центре Липецка, хозяйственная постройка и земельный участок на улице Первомайской. Стоимость этого лота первоначально оценивали в 23 млн рублей, но цена предложения во время торгов пошла не в рост, а на понижение. В итоге, здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, площадью в 880 квадратных метров, 14,5 соток земли и административное помещение, ушли с торгов за 5,4 млн рублей. Активы выкупил предприниматель, зарегистрированный в Москве.
Кроме того, с торгов реализовали имущество, принадлежащее СУ-5. 35 форм для бетона, фен для волос, парикмахерская раковина, нагреватель воды , кресло, вешалка, офисный стул, стойка рецепшен, несколько шкафов и письменный стол, а также вертикальный солярий, с солидным дисконтом достались предпринимательнице из города Иваново. Например, первоначально солярий оценивали в 90 000 рублей, но продать его удалось всего лишь за 9 000 рублей. Сделка по итогам торгов находится в стадии оформления.
Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
7 972
Вася
Дольщик обманутый дважды
Злая
Медаль ему
Как Сердюков и Васильева
путин
Собач