На улице Студёновской, 9 три дня нет отопления

Энергетики пока не могут найти причину аварии.

С 10 ноября в доме № 9 на улице Студёновской нет отопления. Замерзающие жильцы неоднократно обращались в УК «Привокзальную» и «РИР-Энерго».«Сотрудники УК и ЖЭКа заявили, что причина им неизвестна, и перенаправляют постоянно в «РИР-Энерго». Однако диспетчеры «РИР-Энерго» отказываются обрабатывать заявки от собственников, требуя, чтобы заявку подала сама управляющая компания», — пожаловались липчане.В УК «Привокзальной» GOROD48 рассказали, что 11 ноября направили письма в «РИР-Энерго» и городской департамент ЖКХ о том, что в доме № 9 холодный элеваторный узел, а на сетях энергокомпании закрыты задвижки.В пресс-службе «РИР-Энерго» уточнили, что рабочие компании ищут возможные неисправности как внутри дома № 9 на улице Студёновской, так и рядом со зданием.