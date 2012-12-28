Общество
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24 минуты назад
На улице Студёновской, 9 три дня нет отопления
Энергетики пока не могут найти причину аварии.
«Сотрудники УК и ЖЭКа заявили, что причина им неизвестна, и перенаправляют постоянно в «РИР-Энерго». Однако диспетчеры «РИР-Энерго» отказываются обрабатывать заявки от собственников, требуя, чтобы заявку подала сама управляющая компания», — пожаловались липчане.
В УК «Привокзальной» GOROD48 рассказали, что 11 ноября направили письма в «РИР-Энерго» и городской департамент ЖКХ о том, что в доме № 9 холодный элеваторный узел, а на сетях энергокомпании закрыты задвижки.
В пресс-службе «РИР-Энерго» уточнили, что рабочие компании ищут возможные неисправности как внутри дома № 9 на улице Студёновской, так и рядом со зданием.
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