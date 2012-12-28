В Липецкой области сухо и до +9

Осадки сделают перерыв буквально на день.



В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться на западной периферии Сибирского антициклона — погода окажется преимущественно без осадков. 14 ноября на погоду в регионе окажет влияние активный циклон с Атлантики, который принесёт дожди разной интенсивности. 15 ноября этот циклон отойдёт на восток, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 15 ноября — 2–3 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы, 14 ноября — 6–7 градусов тепла, что на 6–7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, ночью 5–10 м/сек, днём 8–13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью на улице — от -2 до +3 градусов, днём — от +4 до +9.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью — около 0 градусов, днём — от +5 до +7.День 13 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 20 градусов мороза.