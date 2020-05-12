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28 минут назад

Сотруднику ростовского зоопарка грозит 40 лет тюрьмы из-за жуков

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Сотруднику ростовского зоопарка грозит 40 лет тюрьмы из-за жуков

Ростовскому зоологу грозит тюрьма в Шри-Ланке за сбор мертвых жуков

Работнику ростовского зоопарка Александру Игнатенко грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке. Об этом со ссылкой на зоолога сообщает «АиФ».

Зоолог увлекается насекомыми и пауками, и в один момент его задержали в национальном парке из-за обнаруженных в кармане мертвых жуков.

По его словам, он поднял с земли жуков в национальном парке и положил в карман. В ходе проверки сотрудники парка обнаружили насекомых. Оказалось, что в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы. Во время обысков в номере отеля мужчины нашли еще несколько насекомых. Из-за этого он провел более месяца в тюрьме, его выпустили под залог.

Теперь зоологу грозит штраф в размере 3 млн. рублей или тюрьма на срок до 40 лет.
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