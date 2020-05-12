МХАТ имени Горького начал показывать проекты липецкого театра

ЛГАТД им. Л. Н. Толстого вступил в «театральный батальон».

Липецкий академический театр драмы им.Л.Н. Толстого принял участие во Всероссийской онлайн акции #ТеатральныйБатальон, организованной МХАТ им.М.Горького.

Около сотни театров страны, в их числе Большой театр, Мариинский театр, Санкт -Петербургский театр музыкальной комедии и другие, представили военные истории, связанные с судьбой своего региона и его жителей, воспоминания об актерах, режиссерах, участниках прифронтовых бригад, тружениках тыла, а так же о тех, кто уходил на войну из стен родного театра.

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого ко Дню Великой Победы приурочил целый ряд крупных онлайн проектов. В рамках онлайн акции «Ступени Победы» актеры рассказали о сражениях на территории нашего края, о подвигах наших земляков. В литературной композиции «О любви, о войне, о судьбе…» артисты прочли 75 стихов поэтов- фронтовиков. В выпусках «Виртуальных экскурсий» в соцсетях шло повествование о работе творческого коллектива в годы Великой Отечественной войны и о легендарных летчиках, Героях Советского Союза, имена которых связаны с судьбой Липецкого театра – о Михаиле Водопьянове и о Сергее Литаврине. Первый был еще и драматургом, его пьесы ставились на липецкой сцене, в том числе и с 1941 – по 1945 г.г., а второй до войны работал актером вспомогательного состава.

Все материалы, ставшие участниками акции #ТеатральныйБатальон, вошли в общий обзор и представлены на ютуб -канале «МХАТ ГОВОРИТ! »

«Объединяясь, мы сохраняем память и правду о Великой Победе, передаем их следующим поколениям, и это – наш общий вклад в дело мира на нашей планете», - говорится в благодарственном письме, с которым художественный руководитель МХАТ им.М.Горького – Эдуард. Бояков обратился к директору ЛГАТД им. Л.Толстого – Татьяне Гореловой.



Фото ЛГАТД им. Л. Н, Толстого

