Из дачного дома украли телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор — всего вещей на 200 000 рублей

В краже подозревают 19-летнего парня. По версии следствия, он вскрыл пластиковое окно и вынес из дома все ценное.

30 марта в Усманском районе в полицию обратился 75-летний житель Воронежской области, из дачного дома которого в селе Новоуглянка украли имущества на 200 000 рублей.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 19-летнего парня. По версии следствия, он вскрыл пластиковое окно и вынес из дома все ценное: телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор, напольный светильник, электрический обогреватель, металлическую лестницу, автомобильное зарядное устройство, 20 метров поливочного шланга, набор ножей, две удочки и электрический чайник.Все похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.