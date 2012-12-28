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Из дачного дома украли телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор — всего вещей на 200 000 рублей
Происшествия
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55 минут назад
Из дачного дома украли телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор — всего вещей на 200 000 рублей
В краже подозревают 19-летнего парня. По версии следствия, он вскрыл пластиковое окно и вынес из дома все ценное.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 19-летнего парня. По версии следствия, он вскрыл пластиковое окно и вынес из дома все ценное: телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор, напольный светильник, электрический обогреватель, металлическую лестницу, автомобильное зарядное устройство, 20 метров поливочного шланга, набор ножей, две удочки и электрический чайник.
Все похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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