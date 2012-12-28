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Добровцу грозит до шести лет колонии по обвинению в краже 18 000 рублей со счетов умерших знакомых
Происшествия
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сегодня, 16:06
Добровцу грозит до шести лет колонии по обвинению в краже 18 000 рублей со счетов умерших знакомых
При жизни мужчины доверяли свои банковские карты собутыльнику.
По версии следствия, когда его приятели один за другим умерли, 45-летний мужчина, используя мобильное приложение банка, перевел себе деньги со счетов своих умерших знакомых.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cуммы были небольшие — в общей сложности около 18 тысяч рублей. Но в одном случае наследник, а в другом — Социальный фонд России стали разыскивать пропавшие после смерти мужчин со счетов деньги и обратились в полицию.
Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом и ограничением свободы.
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