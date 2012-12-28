Добровцу грозит до шести лет колонии по обвинению в краже 18 000 рублей со счетов умерших знакомых

При жизни мужчины доверяли свои банковские карты собутыльнику.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело о кражах с банковских счетов двоих умерших мужчин. C обоими умершими обвиняемый был хорошо знаком при жизни — мужчины были его собутыльниками и доверяли ему свои банковские карты. Именно поэтому он хорошо знал номера карт и коды с оборотной стороны.По версии следствия, когда его приятели один за другим умерли, 45-летний мужчина, используя мобильное приложение банка, перевел себе деньги со счетов своих умерших знакомых.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cуммы были небольшие — в общей сложности около 18 тысяч рублей. Но в одном случае наследник, а в другом — Социальный фонд России стали разыскивать пропавшие после смерти мужчин со счетов деньги и обратились в полицию.Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом и ограничением свободы.